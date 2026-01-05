德国柏林电网疑遭左翼分子纵火 3.5万户家庭受影响

德国首都柏林西南部近日有电网疑遭纵火，导致数万户停电。当地官员周日表示，事件可能是极左派激进分子所为。

停电情况或持续数天

柏林电网公司（Stromnetz Berlin）周六表示，这宗疑似纵火事件可能导致多达45,000户家庭停电，停电情况可能持续至1月8日。截至周日，电力恢复工作仍在进行中，约有35,000户家庭及1,900家商业用户仍受影响。

事件发生后，当地媒体刊登了一封据称来自极左派激进组织「火山集团」（Volcano Group）的声明信，宣称对事件负责，并指出其行动针对的是以化石燃料为基础的能源产业。

柏林内政部长施普兰格（Iris Spranger）在社交平台X表示：「安全部门已确认这封认领信为真，我强烈谴责这宗对柏林市民及访客的人道攻击，调查仍在进行中。」

报道指出，这已非「火山集团」首次发动电力设施攻击。去年9月，柏林曾发生疑似纵火攻击两个高压电塔的事件，约50,000户家庭停电，与该组织2024年针对特斯拉格伦海德工厂电力供应的知名攻击手法相似。