空袭委内瑞拉︱神秘人落注25万赢315万 成功预测马杜罗下台

美军3日发动军事行动突袭委内瑞拉，以极快速度将总统马杜罗押解回美国。外国预测平台Polymarket中，有人「神预测」成功押注马杜罗将下台，短短四日内获利率逾12倍，引起各界关注。

有指，该帐号2025年12月建立，近四日共押注32,537美元（约25.3万港元）马杜罗将在今年1月31日前失势。美国总统特朗普派兵逮捕马杜罗，该帐户即获利404,222美元（约315.3万港元），回报率达12.42倍。

有指，该帐户也同时落注，预计特朗普将动用战时权力对付委内瑞拉、美国将在1月底前入侵委内瑞拉。

管辖预测市场的美国商品期货贸易委员会（CFTC），通常禁止建立与战争、恐怖主义、暗杀等有违公众利益事件的合约。这个帐户设立在Polymarket未开放给美国用户的全球版平台，因此不受美国法律管辖。Polymarket另有开放给美国用户的平台。