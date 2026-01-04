缅甸大选首轮投票结果出炉 亲军方政党夺九成席位

缅甸于2021年军事政变后首次举行大选，官方公布首阶段点票结果显示，亲军方的联邦巩固与发展党（USDP）取得压倒性胜利，赢得下议院九成以上席位。

亲军方政党夺九成席位

去年12月28日缅甸内比都一处投票站排队投票的选民。路透社

据法新社报道，联邦选举委员会（UEC）于周六及周日透过官媒公布部分结果，USDP已夺得96个下议院议席中的87席，约占九成。另有六个少数民族政党共赢得九席。根据《缅甸环球新光报》披露的数据，USDP亦在首阶段公布的15个地区及邦级选区中拿下14席。该党早前已宣称在投票中取得「压倒性胜利」。

选举被批缺民主 外界忧军方进一步固权

今次选举被视为军政府试图藉选举巩固统治的重要一步。反军政党被禁止参与，引发联合国及多个西方国家、人权组织强烈批评，指选举缺乏公平性与民主基础。官方数据显示，首阶段投票于去年12月28日举行，投票率仅为52%，约有600万人投票。

缅甸大选共分三阶段进行，第二及第三阶段将分别于1月11日及25日举行。军政府声称，分阶段投票有助促进政治稳定；但民主监察团体警告，选举结果或进一步巩固军方统治，加深国内政治分裂与民众不满。

