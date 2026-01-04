Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士除夕夜酒吧大火酿至少40死　法籍夫妇经营者涉过失杀人受查

更新时间：17:45 2026-01-04 HKT
路透社报道，检察官周六表示，两名经营瑞士酒吧的人员因涉嫌过失杀人等罪行正在接受刑事调查，该酒吧在新年夜派对期间起火，造成至少40人死亡。

火灾发生两天后，有119 人受伤，其中包括严重烧伤，当局仍在努力确认众多受害者的身份，同时开始关注这宗悲剧发生原因。

警方视察酒吧火灾现场。路透社
酒吧外面。路透社
两经营者涉过失杀人受查

瑞士瓦莱州（Valais）检察官在声明中表示，这家酒吧的两名经营者涉嫌过失杀人、过失致人身体伤害及过失纵火等罪行。这家酒吧位于瓦莱州，附近是高档滑雪胜地克莱恩-蒙塔纳。检察官没有透露这两名经营者的姓名。

瓦莱州警方在初步调查后指出，火警怀疑由烟火表演引燃酒吧内用作隔音的泡棉物料而引起。由于灾情严重，瑞士多间医院不胜负荷，部分重伤者需送往邻国医院接受治疗，当中很多为青少年。  

受伤者大部分是年轻人。路透社
瑞士司法部长甄士（Beat Jans）周六在现场召开新闻发布会表示，目前当局首要任务是为伤者提供最佳医疗救治，并确认死者身份。他强调，追究责任同样重要，并表示联邦委员会对执法部门的调查工作充满信心。

相关阅读：瑞士大火英雄徒手撬门救10人 酒吧老板：安检3次合格

瓦莱州首席检察官皮卢（Olivier Pilloud）表示，调查将涵盖事故的所有环节，包括酒吧的容纳人数、紧急出口安排、建筑翻新工程及用料安全性等。  

两夫妇为法籍营业者

多家欧洲媒体报道，该酒吧由法国籍杰克·莫雷蒂（Jacques Moretti）及其妻子洁西卡共同经营。莫雷蒂告诉媒体，Le Constellation酒吧在过去 10 年里接受过三次检查，一切都按照规定进行。 事发时莫雷蒂不在场，而洁西卡成功逃生但受轻伤。目前，两人均被列为刑事调查对象。  

