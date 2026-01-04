Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本栃木县逾10车追撞致1死3伤 疑货车跌货落国道肇祸

即时国际
更新时间：15:10 2026-01-04 HKT
发布时间：15:10 2026-01-04 HKT

日本关东地区栃木县今日（4日）发生一宗交通事故，10多辆汽车连环相撞，造成至少1人死亡、3人受伤。

日本警方通报说，今日凌晨5时30分左右，一辆卡车行至栃木县佐野市一处国道路段时，其货厢内物品散落至路面，导致后方多辆汽车打滑失控，进而发生连环碰撞。

通报又指一名男性被送往医院抢救，但因伤势过重不治身亡，另有3人受伤。警方正在调查事故具体原因。

相关新闻：日本群马县逾60车串烧烈燄冲天 酿2死26伤疑路面结冰引惨剧︱有片

去年12月26日，群马县水上町关越高速公路（关越自动车道）亦发生连环追撞事故。至少60辆车于冰封路面上失控相撞，现场引发大规模火灾，多辆车辆被烧毁。事件造成至少2人死亡，26人受伤送院。
 

