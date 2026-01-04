Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日大臣小野田纪美瀡滑梯「巨趸」锄地 影片爆红网民笑可无限Loop

即时国际
更新时间：12:07 2026-01-04 HKT
发布时间：12:07 2026-01-04 HKT

日本经济安全保障担当大臣小野田纪美昨日在X平台发文，公开自己溜滑梯的画面，逗趣的影片引发网友热烈讨论，称「可以无限循环一直看下去」、「这大臣也太可爱了吧」。

相关新闻：高市早苗政府最年轻阁员成新星 小野田纪美曾任模特儿被赞「气场超强」

回到冈山县过年的她，在X张贴她造访西粟仓村的图书馆。她发文介绍，这座图书馆大量使用西粟仓村的木材，是一座感觉很舒服的图书馆，并称这里有一座大人也能玩的溜滑梯，备注「体重有点份量的人滑起来会变成这样，还请特别小心」。

小野田纪美因为率直爽朗的作风、直接和记者互呛的场面等，屡屡引发话题。 

 

