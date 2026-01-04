空袭委内瑞拉︱民众抢购粮食扫火机 市面算平静警察照「行咇」

美军兵临城下委内瑞拉数月，至3日凌晨大规模空袭该国，并派兵活捉委国总统马杜罗夫妇，令委国宣布进入紧急状态。有在当地经营「中超」的华人指，其门店出现抢购潮，民众担心断电，打火机几乎卖光，但目前各类生活物资仍算充足。

物资供应尚充足

据中新经纬报道，在委内瑞拉安索阿特吉州老虎市，经营大型超级市场的委内瑞拉全国华侨华人联合总会第一副主席李国忠表示，当地距离首都加拉加斯大约500公里。他在空袭已过去约8小时时受访，表示民众一直「密切关注局势的变化，之前很多消息是美国那边释放出来的，我们现在也才确认马杜罗被抓的消息」。



李国忠在老虎市经营著一家3000多平方米的大型超市和1000多平方米的百货商场。超市从早上8点30分营业开始，就有很多顾客前来购买生活物资。李国忠发来的视讯显示，超市货架前有不少顾客在选购商品，收银台前排起了长队，顾客们的购物车或购物篮里塞满各类物资。

李国忠称，顾客现在购买的主要是食品，比如大米、玉米粉、面条、罐头、鸡蛋等；也有日常生活用品，比如卫生纸等。之前，委内瑞拉的一些地区会出现停电的情况。

这次局势突变后，很多人也担心未来的电力供应问题，所以都买了打火机，用于点燃蜡烛和生火做饭。目前，超市里的打火机快卖完了。李国忠已经让员工储存了一些打火机，以备自己人使用。

物价与空袭前接近

李国忠称，有些工厂的新年假期会到1月7日、8日，还有的到15日，因此，超市会在假期前囤积各类商品。目前看，大部分物资是充裕的，没有出现大规模断货的情况。但是，如果未来局势得不到好转，他也不清楚货源能否得到保障。



李国忠在老虎市有约150名员工，他让员工储存了150袋玉米粉，在紧急时刻可以应急。同时，他自己也开始囤积部分粮食、食品及生活用品。

他表示，目前老虎市街面比较平静，没有出现恐慌或骚乱的情况，同时，警察和军队也在街道上正常巡逻。

委内瑞拉全国华侨华人联合总会在美军空袭后，开始汇总各地分支机构上报的情况。李国忠称，从该联合总会在委内瑞拉各地分支机构华侨华人的反馈看，委内瑞拉各个城市的局势相对稳定，没有出现大的恐慌。

李国忠在委内瑞拉其他城市还有两个规模比较大的超市，当前情况与老虎市的超市基本类似。整体看，物价暂时还没有受到此次事件的影响，商品价格与过往几天保持基本一致。

不过，突变的局势也让李国忠有些担心：如果局势恶化下去，是否会影响到超市的经营？为此，他已经与当地警察部门提前联络，期望在突发事件出现时能得到警察的协助。