空袭委内瑞拉︱亲信帮CIA监视行踪 助美军生擒马杜罗

更新时间：10:16 2026-01-04 HKT
发布时间：10:16 2026-01-04 HKT

美国以打击毒品恐怖主义为由，3日凌晨空袭委内瑞拉，并派特种部队活捉委国总统马杜罗夫妇回美国受审。有美媒指，美国中情局（CIA）8月已潜入委内瑞拉，追踪马杜罗，并获对方一名亲信当「二五仔」，在美军动手时将马杜罗位置通知美方。

CIA小队8月潜入筹划行动

据路透社报道，美国中情局在今年8月已派出一支特遣小队，到委内瑞拉专门刺探马杜罗的行踪。

相关新闻：空袭委内瑞拉︱特朗普称已抓获马杜罗夫妇 委副总统：要求证明他还活着

报道指，中情局还获一名与马杜罗关系密切的线人配合，帮助监视马杜罗日常生活中的一举一动外，还在美军行动时，将马杜罗夫妇准确位置报告美方。

央视报道指，此外，多名听取过美方行动简报的人士透露，在马杜罗被美国特种作战部队抓捕的前几天乃至行动当下，委内瑞拉政府内部的一名CIA消息源持续向美方通报马杜罗的行踪。

上述人士称，正是CIA提供了促成马杜罗被抓捕的关键情报。该机构不仅依托来自委内瑞拉内部的线人，还动用了由多架隐形无人机组成的监控体系，对委内瑞拉境内实施几乎不间断的空中监视，以掌握马杜罗的具体位置与行动轨迹。

相关新闻：空袭委内瑞拉｜美军逾150架飞机突袭 马杜罗夫妇官邸投降被抓获

据悉，美国总统特朗普于2025年秋季授权CIA采取更为强硬的行动，并在11月批准了针对委内瑞拉一系列行动的规划与准备工作。

一名了解马杜罗抓捕行动的人士表示，此次行动是CIA与美国军方之间深度合作的成果，历经「数月的周密筹划」。

 

 
 

