空袭委内瑞拉｜副总统称马杜罗为「唯一」领导人 强调委国永不成为殖民地

美国总统特朗普表示，美国将暂时接管委内瑞拉事务。被问及由谁负责管理委内瑞拉时，特朗普称，美国国务卿卢比奥一直与委内瑞拉副总统德尔西・罗德里格斯（Delcy Rodríguez）保持通话。罗德里格斯早前一度被指身在俄罗斯，但相关说法遭俄方否认，其后她透过国家电视台发表讲话。

要求释放马杜罗及其妻子

特朗普在记者会上称，罗德里格斯已被任命接替马杜罗（Nicolás Maduro）。不过，罗德里格斯在电视讲话中重申，要求释放被拘捕的马杜罗及其妻子，并强调「委内瑞拉只有一个总统，他的名字叫马杜罗」。

特朗普早前曾表示，罗德里格斯向卢比奥表明，她「愿意做我们认为必要的一切，让委内瑞拉再次伟大」。惟罗德里格斯在讲话中明确反驳，强调委内瑞拉「永远不会成为任何国家的殖民地」。她补充，委内瑞拉愿意在国际法及本国法律框架内，与特朗普政府建立相互尊重的关系。

委内瑞拉副总统罗德里格斯。路透社

她又指，在特朗普表示美国将「接管」委内瑞拉后，政府已准备好「保卫」国家，并呼吁民众保持冷静与团结。她谴责「针对委内瑞拉的武装侵略」，称国家国防委员会已经启动，政府将于未来数小时内作出进一步回应。

罗德里格斯向民众表示：「委内瑞拉拥有一个明确而合法的政府。」并重申愿意展开尊重且合法的对话。

报道指出，相关讲话相信是在首都加拉加斯录制。国家电视台画面显示，罗德里格斯与其兄长、国民议会主席豪尔赫・罗德里格斯，以及外交、内政和国防部长一同现身。