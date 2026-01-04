Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉｜特朗普：考虑支持反对派领袖马查多 马查多称反对派已准备好接管委国

即时国际
更新时间：00:20 2026-01-04 HKT
发布时间：00:20 2026-01-04 HKT

美国总统特朗普表示，正考虑是否支持委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）接掌委内瑞拉政权。特朗普接受霍士新闻访问时被问及，是否会支持目前身在挪威的马查多接任总统，他回应称：「我们现在得考虑一下。」马查多发声明指，反对派已准备好接管政权。

马查多：自由的时刻已经来临

特朗普指，委内瑞拉目前仍设有副总统职位，并质疑总统马杜罗的连任合法性，形容其当选「简直是耻辱」。他又表示，马杜罗被拘捕「释放出一个讯号」，显示美国不会再「被人摆布」。特朗普同时将行动与打击毒品挂钩，指美国每年有数十万人死于毒品问题，强调「我们不会再容许这种情况发生」。

马查多社交平台发表声明，并以「委内瑞拉人，自由的时刻已经来临」作为帖文标题。她表示，委内瑞拉总统马杜罗因其对委内瑞拉人民和许多其他国家公民犯下的滔天罪行而面临国际司法审判。她称，鉴于马杜罗拒绝接受谈判解决方案，美国政府已履行承诺，采取行动以维护法治。

她又表示，反对派领袖冈萨雷斯（Edmundo González）应即时接任总统职务。马查多承诺，反对派将恢复国内秩序，并释放所有政治犯。她在声明最后强调：「我们奋斗多年，付出了一切，而这一切都是值得的。该发生的事情，正在发生。」

马查多上月在挪威露面。路透社
马查多上月在挪威露面。路透社
美国有委内瑞拉民众高举马查多的海报。美联社
美国有委内瑞拉民众高举马查多的海报。美联社

现年56岁的马查多自2024年总统选举后一直藏身，最近一次公开露面是在上月前往挪威，领取诺贝尔和平奖。她早前于12月中接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，明言「完全支持」特朗普政府对委内瑞拉施压的策略，并表示欢迎「施加更大的压力，迫使马杜罗下台。」

马查多形容特朗普是「西半球自由的捍卫者」，并代表委内瑞拉人民对其政府表示感谢。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
4小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
1亿六合彩｜新年金多宝搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
1亿六合彩｜新年金多宝头奖1.5注中 即睇幸运儿系咪你!
社会
3小时前
01:50
有片｜上水牛杂店CCTV片曝光 内地女擸菜刀发狂大叫 刀刀狠劲狂劈警员
突发
6小时前
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
11小时前
委内瑞拉空袭︱特朗普：总统马杜罗夫妇已被擒
02:05
空袭委内瑞拉︱特朗普称已抓获马杜罗夫妇 委副总统：要求证明他还活着
即时国际
7小时前
马杜罗（Nicolas Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。 路透社资料图
空袭委内瑞拉｜马杜罗及其妻在纽约被起诉毒品恐怖主义等罪 由军舰送往美国
即时国际
2小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
影视圈
7小时前