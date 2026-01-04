空袭委内瑞拉｜特朗普：考虑支持反对派领袖马查多 马查多称反对派已准备好接管委国

美国总统特朗普表示，正考虑是否支持委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）接掌委内瑞拉政权。特朗普接受霍士新闻访问时被问及，是否会支持目前身在挪威的马查多接任总统，他回应称：「我们现在得考虑一下。」马查多发声明指，反对派已准备好接管政权。

马查多：自由的时刻已经来临

特朗普指，委内瑞拉目前仍设有副总统职位，并质疑总统马杜罗的连任合法性，形容其当选「简直是耻辱」。他又表示，马杜罗被拘捕「释放出一个讯号」，显示美国不会再「被人摆布」。特朗普同时将行动与打击毒品挂钩，指美国每年有数十万人死于毒品问题，强调「我们不会再容许这种情况发生」。

马查多社交平台发表声明，并以「委内瑞拉人，自由的时刻已经来临」作为帖文标题。她表示，委内瑞拉总统马杜罗因其对委内瑞拉人民和许多其他国家公民犯下的滔天罪行而面临国际司法审判。她称，鉴于马杜罗拒绝接受谈判解决方案，美国政府已履行承诺，采取行动以维护法治。

她又表示，反对派领袖冈萨雷斯（Edmundo González）应即时接任总统职务。马查多承诺，反对派将恢复国内秩序，并释放所有政治犯。她在声明最后强调：「我们奋斗多年，付出了一切，而这一切都是值得的。该发生的事情，正在发生。」

马查多上月在挪威露面。路透社

美国有委内瑞拉民众高举马查多的海报。美联社

现年56岁的马查多自2024年总统选举后一直藏身，最近一次公开露面是在上月前往挪威，领取诺贝尔和平奖。她早前于12月中接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，明言「完全支持」特朗普政府对委内瑞拉施压的策略，并表示欢迎「施加更大的压力，迫使马杜罗下台。」

马查多形容特朗普是「西半球自由的捍卫者」，并代表委内瑞拉人民对其政府表示感谢。