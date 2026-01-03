Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉｜据报副总统罗德里格斯正身处俄罗斯 俄外交部否认

更新时间：23:32 2026-01-03 HKT
发布时间：23:32 2026-01-03 HKT

路透社引述四名消息人士表示，委内瑞拉副总统德尔西．罗德里格斯（Delcy Rodriguez）目前身在俄罗斯。较早前，美国总统特朗普称，在对委内瑞拉发动袭击后，委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）已被美军拘捕。不过，俄罗斯外交部否认事件。

3名消息人士指，罗德里格斯的兄长、兼任委内瑞拉国民议会议长的豪尔赫．罗德里格斯（Jorge Rodriguez）则身在首都加拉加斯。

俄罗斯外交部表示，罗德里格斯目前不在俄罗斯境内。俄罗斯外交部早前表示，外交部长拉夫罗夫已与罗德里格斯通话，表达了「面对武装侵略​​，俄罗斯坚定地与委内瑞拉人民站在一起」。俄外交部声明中指：「俄罗斯将继续支持玻利瓦尔政府为维护国家利益和主权而采取的行动。声明称：「双方表示，应防止局势进一步升级，并透过对话寻求解决方案。」

相关新闻：空袭委内瑞拉｜特朗普下令轰国防部、军用机场等 委要求联合国召开紧急会议

德尔西．罗德里格斯当日稍早曾透过国营电视播出一段语音讯息，呼吁外界提供马杜罗及其妻子西莉亚（Cilia Flores）仍然在世的证明。至于豪尔赫．罗德里格斯，自袭击事件发生后一直未有公开露面。

