空袭委内瑞拉｜古特雷斯：深感震惊 联合国安理会明开急紧会议
更新时间：08:33 2026-01-04 HKT
联合国秘书长古特雷斯3日发表声明表示，对委内瑞拉近期局势升级深感震惊，美国在委内瑞拉采取的军事行动可能对地区产生令人担忧的影响，认为此举开创了「危险的先例」。安理会轮值主席国索马里的常驻联合国代表团表示，联合国安理会定于美国东部时间5日上午，就美国对委内瑞拉采取军事行动举行紧急会议。
委内瑞拉常驻联合国代表团，较早时强烈谴责美国对委内瑞拉发动「残暴、无理、单方面」的武装侵略。
联合国发言人杜加里克表示：「秘书长继续强调，各方必须充分尊重国际法，包括《联合国宪章》。他（古特雷斯）对国际法规则未得到尊重深表关切。」
美国3日凌晨突袭委内瑞拉，活捉委国总统马杜罗夫妇。美国总统特朗普表示，会「管理」委内瑞拉直至安全过渡。
