空袭委内瑞拉｜美媒：CIA得悉马杜罗行踪 特朗普数天前批准逮捕

美国有线电视新闻网（CNN）引述知情人士称，美国总统特朗普几天前批准了对马杜罗的逮捕行动，由美国陆军三角洲特种部队（Delta Force）执行。但美国国会参议院军事委员会事前没收到任何美国可能在委内瑞拉采取军事行动的通知。

报道指出，特朗普在几个月前就已授权在委内瑞拉开展秘密行动，美国中央情报局（CIA）成功追踪到马杜罗的位置。

委内瑞拉政府支持者上街高举马杜罗肖像。 路透社

美军空袭委内瑞拉后，支持者上加拉加斯街头声援马杜罗。 路透社

委内瑞拉首都加拉加斯街头一幅马杜罗壁画。 路透社

消息指马杜罗面临刑事审判。 路透社资料图

委内瑞拉首都加拉加斯等多个地点1月3日凌晨起遭遇袭击，美国总统特朗普承认下令空袭，美军并将委内瑞拉独裁领导人马杜罗夫妇带走，美国司法部长邦迧（Pam Bondi）宣布已在纽约的法庭入禀起诉马杜罗夫妇 毒品恐怖主义阴谋罪、可卡因走私阴谋罪、持有机枪及破坏性装置罪，以及针对美国的持有机枪及破坏性装置阴谋罪。

委内瑞拉常驻联合国代表团当天已致函联合国安理会本月轮值主席、索马里常驻联合国代表奥斯曼，强烈谴责美国对委内瑞拉发动「残暴、无理且单方面」的武装侵略，并提出安理会召开紧急会议等4项要求。

