空袭委内瑞拉｜特朗普4天前批捕等天气转好 半夜从睡房拖走马杜罗夫妇

即时国际
更新时间：22:06 2026-01-03 HKT
发布时间：22:06 2026-01-03 HKT

美国1月3日空袭委内瑞拉，并将该国领导人马杜罗（Nicolas Maduro）及其妻弗洛雷斯（Cilia Flores）。美国有线电视新闻网（CNN）引述两名知情人士透露，马杜罗夫妇在半夜熟睡时被捕，遭实施突袭行动的美军从卧室拖走。

马杜罗夫妇睡梦中被抓

特朗普在几个月前就已授权在委内瑞拉开展秘密行动，据指中央情报局（CIA）成功追踪到马杜罗的位置，特朗普几天前批准了对马杜罗的逮捕行动，由美国陆军三角洲特种部队（Delta Force）执行。

委内瑞拉政府支持者上街高举马杜罗肖像。 路透社
委内瑞拉政府支持者上街高举马杜罗肖像。 路透社
美军空袭委内瑞拉后，支持者上加拉加斯街头声援马杜罗。 路透社
美军空袭委内瑞拉后，支持者上加拉加斯街头声援马杜罗。 路透社
委内瑞拉首都加拉加斯街头一幅马杜罗壁画。 路透社
委内瑞拉首都加拉加斯街头一幅马杜罗壁画。 路透社
消息指马杜罗面临刑事审判。 路透社资料图
消息指马杜罗面临刑事审判。 路透社资料图

相关新闻： 空袭委内瑞拉｜美国司法部长：马杜罗及其妻在纽约被起诉 涉毒品恐怖主义阴谋、走私可卡因等罪

特朗普透过霍士新闻表示，他一周前曾与马杜罗通电话，告诉他「你必须放弃，你必须投降」。美方原本打算4天前采取行动，但特朗普说天气不太理想，「天气必须完美⋯⋯突然间天气放晴，我们就行动了」。

他还补充说，他们抓获马杜罗时，他们身处的地方，「其说是房子不如说是堡垒，四周全是坚固的钢铁」。他说美方少数人受伤，「有几个人中弹」，但他们情况不错，美方无人死亡。

特朗普也公布关于美军抓捕马杜罗的细节，表示他实时观看美国特种部队抓捕马杜罗的行动，称就像看了一场「电视秀」，看到了「每一个细节」。

相关新闻： 空袭委内瑞拉︱美国处心积虑策动政权更迭 竭力改写拉美政治版图重塑「后院」 ｜拆局

白宫幕僚长威尔斯（Susan Wiles）早前接受《名利场》杂志采访时曾表示，美国对委内瑞拉的军事打击需要国会批准。不过，消息人士称，特朗普政府事后才通知国会领导层和关键委员会。

美国司法部长邦迧（Pam Bondi）宣布已在纽约的法庭入禀起诉马杜罗夫妇毒品恐怖主义阴谋罪、可卡因走私阴谋罪、持有机枪及破坏性装置罪，以及针对美国的持有机枪及破坏性装置阴谋罪。

委内瑞拉常驻联合国代表团已致函联合国安理会本月轮值主席、索马里常驻联合国代表奥斯曼，强烈谴责美国对委内瑞拉发动「残暴、无理且单方面」的武装侵略，并提出安理会召开紧急会议等4项要求。

