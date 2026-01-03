空袭委内瑞拉︱改写拉美政治版图重塑「后院」 或成中美冲突风险点｜拆局

新年伊始，美国总统特朗普宣布成功打击委内瑞拉，并抓获委内瑞拉总统马杜罗及其夫人，已带离委内瑞拉。这意味着马杜罗长达十多年的总统生涯画上句号。分析认为，特朗普处心积虑策动委内瑞拉政权更迭，也反映了美国竭力改写拉美政治版图以便重塑「后院」、削弱一些域外大国在该地区影响力的意图。



内地网红KOL「@兔主席」（即中国政治专栏作家任意）撰文指出，进入2026年，中美发生冲突的一个潜在风险点其实是拉美，因为特朗普认为拉美是美国的势力范围，要掌控这里的所有关键资源与基础设施，扶持亲美政府，对手国家不应该染指。而中国和主要拉丁美洲国家有紧密的经贸联系，后续有可能成为冲突点。

美国特工可能渗透委国军警

上海「上观新闻」报道，中国国际问题研究院研究员王友明对美国空袭委内瑞拉并不感到意外，但马杜罗被捕却大出所料。他说：「特朗普的目的是推翻马杜罗政权和掌控委内瑞拉石油资源，但此前多管齐下均未达到目的，此次突然升级军事行动是势所必然。」

然而，局势瞬息万变，马杜罗突然被捕反映了很多问题。首先说明中情局的定点清除或「斩首行动」成功实施，美国特工可能已渗透到委内瑞拉的军警和保安部门，收买中下层军警人员，对委内部情况了如指掌。美媒报道，立功抓获马杜罗的是美军三角洲特种部队。

马杜罗刑期料数十年

接下来，马杜罗会面临怎样的命运？美国司法部长邦迪（Pam Bondi）宣布，马杜罗及其妻已在纽约被起诉，涉毒品恐怖主义阴谋、走私可卡因等罪名。

王友明认为，巴拿马前领导人诺列加、洪都拉斯前总统埃尔南德斯曾因「贩毒」指控遭遇政治变故，参考两人的结局，马杜罗不仅结束了政治生命，恐怕还难逃司法审判。特朗普政府曾以5000万美元（近3.9亿港元）悬赏缉拿马杜罗，将其列为贩毒集团「太阳卡特尔」的核心领导人，同时还将马杜罗政府定性为外国恐怖组织，这意味着马杜罗的刑期可能最高长达数十年。

反对派上台投向美国怀抱？

马杜罗被赶下台后，委内瑞拉将由谁掌舵？王友明预计，在美国扶持下，委内瑞拉的反对派将走上政治舞台。有两名反对派领袖值得关注，一个是委内瑞拉上次大选的总统候选人冈萨雷斯，目前流亡西班牙；另一个是诺贝尔和平奖得主马查多，因反对马杜罗政权，曾被剥夺参选资格。



王友明说：「反对派内部矛盾重重，派系林立，内讧不断，如今马杜罗被抓，可能会摒弃分歧，团结起来。可以预见，委内瑞拉未来将一面倒地投向美国怀抱。」

溢出效应不容低估

分析人士指出，委内瑞拉局势突变，溢出效应不容低估。首先，不排除美国会向古巴、尼加拉瓜和哥伦比亚等拉美左翼国家复制「委内瑞拉模式」。在美国眼中，委内瑞拉、古巴和尼加拉瓜是「反美轴心」，共同推动「玻利瓦尔美洲」计划以抵制美国影响，欲除之而后快。

其次，明年拉美多国迎来大选季，政治版图或将被改写，「粉红浪潮」可能终结。去年拉美多国举行选举，结果基本都是右翼得势，左翼可谓颗粒无收。如今，委内瑞拉「变天」，马杜罗的左翼政权被颠覆，势必严重冲击拉美左翼，拉美恐将进一步「向右转」。