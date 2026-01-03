Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉｜古巴谴责美国「刑事攻击」 西班牙愿协助调解

即时国际
更新时间：19:35 2026-01-03 HKT
发布时间：17:48 2026-01-03 HKT

美国空袭委内瑞拉多处地点，并声称己捉拿其领导人马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇。古巴总统迪亚斯卡内尔（Miguel Diaz-Canel）在社交媒体上发表措辞强烈的谴责声明，指责华盛顿对委内瑞拉发动「刑事攻击」（criminal attack），并呼吁国际社会紧急应对。哥伦比亚则呼吁缓和局势。

迪亚斯卡内尔X帖文写道，古巴的「和平区」正遭受「残酷攻击」。他将美国的行动描述为「国家恐怖主义」，不仅针对委内瑞拉人民，更针对整个「我们的美洲」。他在声明的最后喊出革命口号：「祖国或死亡，我们必胜。」

伊朗外交部也发表声明，「强烈谴责美国对委内瑞拉的军事攻击以及对委内瑞拉国家主权和领土完整的公然侵犯」。

哥伦比亚总统佩特罗（Gustavo Petro）表示，哥伦比亚政府对邻国委内瑞拉发生的爆炸和异常空中活动深表关切，并警告地区紧张局势正在升级。

佩特罗称，哥伦比亚坚定致力于《联合国宪章》的各项原则，包括「尊重各国主权和领土完整」，「哥伦比亚政府反对任何可能使局势恶化或危及平民的单方面军事行动」。他还补充说，哥伦比亚紧急呼吁缓和局势，敦促各方避免采取加剧对抗的行动，应优先考虑对话和外交管道，以维护地区和平。

西班牙表示愿意协助调解。西班牙外交部在一份声明中表示：「西班牙呼吁各方缓和局势，保持克制。」声明还补充说：「在这方面⋯⋯西班牙愿提供斡旋，以期通过和平谈判的方式解决当前的危机。」

俄罗斯谴责这次袭击没有任何正当理由，「意识形态敌意」战胜了外交努力。俄方声明称：「美国对委内瑞拉发动了武装侵略。这令人深感担忧，应受谴责。」声明还补充说：「意识形态敌意战胜了务实的商业考虑。」

