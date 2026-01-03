空袭委内瑞拉｜古巴谴责美国「刑事攻击」 哥伦比亚敦促各方缓和局势
更新时间：18:16 2026-01-03 HKT
发布时间：17:48 2026-01-03 HKT
发布时间：17:48 2026-01-03 HKT
美国空袭委内瑞拉多处地点，并声称己捉拿其领导人马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇。古巴总统迪亚斯卡内尔（Miguel Diaz-Canel）在社交媒体上发表措辞强烈的谴责声明，指责华盛顿对委内瑞拉发动「刑事攻击」（criminal attack），并呼吁国际社会紧急应对。哥伦比亚则呼吁缓和局势。
迪亚斯卡内尔X帖文写道，古巴的「和平区」正遭受「残酷攻击」。他将美国的行动描述为「国家恐怖主义」，不仅针对委内瑞拉人民，更针对整个「我们的美洲」。他在声明的最后喊出革命口号：「祖国或死亡，我们必胜。」
相关新闻：空袭委内瑞拉｜美国称大力打击为「反毒」 实际目标是石油？︱拆局
哥伦比亚总统佩特罗（Gustavo Petro）表示，哥伦比亚政府对邻国委内瑞拉发生的爆炸和异常空中活动深表关切，并警告地区紧张局势正在升级。
佩特罗称，哥伦比亚坚定致力于《联合国宪章》的各项原则，包括「尊重各国主权和领土完整」，「哥伦比亚政府反对任何可能使局势恶化或危及平民的单方面军事行动」。他还补充说，哥伦比亚紧急呼吁缓和局势，敦促各方避免采取加剧对抗的行动，应优先考虑对话和外交管道，以维护地区和平。
伊朗外交部也发表声明，「强烈谴责美国对委内瑞拉的军事攻击以及对委内瑞拉国家主权和领土完整的公然侵犯」。
相关新闻：空袭委内瑞拉｜特朗普下令轰国防部、军用机场等 首轮攻击约1小时
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
2026-01-02 15:09 HKT
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
2026-01-01 16:05 HKT