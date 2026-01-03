空袭委内瑞拉︱特朗普称已抓获马杜罗夫妇 消息：将在美国接受刑事审判

美国总统特朗普下令空袭委内瑞拉，军事行动震惊全球。据悉，首轮空袭持续约1小时，目前不清楚委内瑞拉总统马杜罗的行踪。最新消息指，特朗普表示，美国成功对委内瑞拉及其领导人马杜罗实施大规模打击行动。马杜罗及其妻子已被抓获并带离该国。

委内瑞拉副总统德尔西罗德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，当局目前尚不清楚马杜罗及其夫人的下落。罗德里格斯在与委内瑞拉国家电视台VTV的通话中说：「我们要求证明他还活着。」她指美国的攻击已造成委内瑞拉各地官员、军人和平民丧生。

犹他州共和党藉参议员麦克·李（Mike Lee）表示，国务卿鲁比奥告诉他，马杜罗已被美国抓获，将在美国接受刑事审判。预计美国不会在委内瑞拉采取进一步行动中。

此外，央视报道，美军空袭委内瑞拉时，委国国防部长洛佩斯当时身处遇袭空军基地，消息指他已在军事行动中身亡。

委国国防部长身处空军基地

哥伦比亚总统佩特罗3日在社交媒体发文，公布已知的委内瑞拉当天遭袭情况。

佩特罗在帖文表示，包括议会所在建筑、加拉加斯中央城区以及埃尔阿蒂约机场在内的至少10处目标遭到轰炸。位于卡蒂亚拉马尔的山地军营和伊格罗特直升机军事基地等被摧毁。此外，加拉加斯南部区域断电。