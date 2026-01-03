委内瑞拉空袭｜美商业航班被禁止进入委国领空 特朗普曾听取国家安全简报
更新时间：17:00 2026-01-03 HKT
发布时间：16:56 2026-01-03 HKT
发布时间：16:56 2026-01-03 HKT
当地时间1月3日，美国联邦航空局以「军事活动正在进行中」为由，禁止美国商业航班进入委内瑞拉领空。据纽约时报，美国总统特朗普目前正在佛罗里达州的海湖庄园。另据白宫消息，当地时间1月2日晚，特朗普听取了国家安全简报。
相关新闻：特朗普下令空袭委内瑞拉｜【持续更新】目标包括国防部、军用机场等 首轮轰炸持续约1小时
据内媒央视新闻报道，在委内瑞拉加拉加斯的消息人士称，美军对委内瑞拉境内的本轮轰炸目前已经结束，持续约1小时。轰炸地点包括委军用机场、国防部、港口等目标。
相关新闻：委内瑞拉遭美军空袭｜马杜罗曾称愿与美对话打击毒品「80%美国人也不想再来一场越南战争」
当天稍早时，委内瑞拉首都加拉加斯传出爆炸声，随后响起防空警报。有目击者称，多宗爆炸发生在加拉加斯南部的军事设施附近，据称相关地区已断电。还有消息称，加拉加斯上空有直升机盘旋，部分地区的电信服务中断。
近期美委局势持续紧张，前不久美国总统特朗普透露称，2025年12月对委内瑞拉海岸一处疑似毒品装载码头发动打击，委内瑞拉总统马杜罗在新年接受一场专访时对此回应称，将过几天谈论这个问题。
此前特朗普还宣称2025年12月中旬起将对所有受制裁油轮实施全面的封锁。目前，美国海岸警卫队已成功扣押至少两艘油轮并追击多艘。
