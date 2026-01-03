空袭委内瑞拉｜【持续更新】特朗普下令轰国防部、军用机场等 首轮攻击约1小时

委内瑞拉与美国的紧张局势不断升级之际，委内瑞拉首都加拉加斯周六凌晨传出爆炸巨响，浓烟滚滚升起。多个外媒采访团队目击爆炸。最新消息指，美国总统特朗普表示，美国成功对委内瑞拉及其领导人马杜罗实施大规模打击行动。马杜罗及其妻子已被抓获并带离该国。此外，特朗普将于香港时间周一（4日）凌晨十二时，在海湖庄园举行记者会。

美国CBS新闻引述官员称，马杜罗夫妇是被美军三角洲部队（Delta Force）抓获。三角洲部队是美国军方最顶尖的反恐部队。犹他州共和党藉参议员麦克·李（Mike Lee）引述国务卿鲁比奥说，马杜罗将在美国接受刑事审判。预计美国不会在委内瑞拉采取进一步行动。

委内瑞拉进入紧急状态

委内瑞拉政府发表官方声明，指责美国袭击该国多州民用和军事设施，称其为「军事侵略」。首都加拉加斯以及米兰达州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州也受到攻击。委内瑞拉已宣布进入紧急状态。



根据委内瑞拉官方声明，马杜罗总统已签署并下令实施在全国范围内宣布「外部动荡状态」法令，以保护人民权利、保障共和机构正常运作，并立即进入武装斗争阶段。全国必须全面动员，击败这场帝国主义侵略。

据内地央视消息，美军对委内瑞拉境内的首轮轰炸已结束，持续了约1小时。轰炸地点包括委军用机场、国防部、港口等目标。

首轮轰炸持续约1小时

美联社报道，加拉加斯至少发生7次爆炸，有人听到低空飞行的飞机声，该市南部靠近一个主要军事基地的地区停电。美国有线电视新闻网（CNN）报道，第一次爆炸发生在当地凌晨1时50分左右。CNN东北频道记者埃尔南德斯说：「其中一次爆炸威力巨大，爆炸后我的窗户都震动了。」

特朗普指责委内瑞拉独裁领导人马杜罗助长毒品犯罪和导致赴美移民潮，声称美国的任何行动都是以遏制毒品走私为目标。美国是反对马杜罗在2024年赢得大选的众多国家之一。

马杜罗指美国企图殖民委内瑞拉

马杜罗反指特朗普觊觎该国丰富的化石燃料储备，企图「殖民委内瑞拉」。在1月1日委内瑞拉国家电视台西班牙语频道TeleSUR发布的采访中，马杜罗表示，美国之所以将委内瑞拉描绘成所谓的「毒品国家」，是因为「他们已经找不到其他理由」。

美商业航班被禁入委内瑞拉领空

当地时间1月3日，美国联邦航空局以「军事活动正在进行中」为由，禁止美国商业航班进入委内瑞拉领空。据纽约时报，美国总统特朗普目前正在佛罗里达州的海湖庄园。另据白宫消息，当地时间1月2日晚，特朗普听取了国家安全简报。