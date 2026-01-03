委内瑞拉首都传爆炸声 美媒指特朗普下令空袭
更新时间：14:47 2026-01-03 HKT
委内瑞拉与美国的紧张局势不断升级之际，委内瑞拉首都加拉加斯周六凌晨传出爆炸巨响，浓烟滚滚升起。多个外媒采访团队目击爆炸。
美媒引述官员称，特朗普下令空袭委内瑞拉军事设施等目标。霍士新闻指，官员证实是美军对委内瑞拉实施空袭。
委内瑞拉政府发表官方声明，指责美国袭击该国多州民用和军事设施，称其为「军事侵略」。首都加拉加斯以及米兰达州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州也受到攻击。委内瑞拉已宣布进入紧急状态。
美联社报道，加拉加斯至少发生7次爆炸，并听到低空飞行的飞机声，该市南部靠近一个主要军事基地的地区停电。
美国有线电视新闻网（CNN）报道，第一次爆炸发生在当地凌晨1时50分左右。CNN东北频道记者埃尔南德斯说：「其中一次爆炸威力巨大，爆炸后我的窗户都震动了。」
特朗普指责委内瑞拉独裁领导人马杜罗助长毒品犯罪和导致赴美移民潮，声称美国的任何行动都是以遏制毒品走私为目标。美国是反对马杜罗在2024年赢得大选的众多国家之一。
马杜罗反指特朗普觊觎该国丰富的化石燃料储备，企图「殖民委内瑞拉」。
