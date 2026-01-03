Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争 | 乌指俄导弹袭哈尔科夫酿2死25伤 莫斯科否认攻击

即时国际
更新时间：14:07 2026-01-03 HKT
发布时间：14:07 2026-01-03 HKT

乌克兰官员指控俄军周五（2日）发射数枚导弹，摧毁乌克兰东北部哈尔科夫州一栋公寓，至少造成2人死亡、25人受伤。对此，俄罗斯否认发动攻击，并推测是乌军储备弹药引发爆炸。

网上流传的照片与影片显示，遭导弹击中区域窜出浓烟，周围散落著大块的建筑材料，救援人员穿梭在瓦砾堆中救援。

相关新闻：
俄乌战争︱乌克兰无人机除夕夜袭赫尔松咖啡馆 酿至少24死逾50伤

哈尔科夫公寓楼房遭击中后起火。路透社
哈尔科夫公寓楼房遭击中后起火。路透社
哈尔科夫公寓楼房遭摧毁。路透社
哈尔科夫公寓楼房遭摧毁。路透社
现场变成废墟。法新社
现场变成废墟。法新社

瓦砾堆发现母子遗体

哈尔科夫州长西涅古博夫在通讯软件Telegram表示，初步资讯显示，一对母子的遗体在瓦砾堆中被寻获。

西涅古博夫告诉乌克兰电视台，有2枚导弹来袭，几乎摧毁一栋5层楼住宅，救援人员正在现场清除瓦砾，并搜索生还者。

他表示，25名伤者之中有16人送院治疗，其中一名女性伤势严重。他说，这栋房屋爆炸时，许多顾客可能聚集在这栋住宅一楼的商店与咖啡厅。

俄指乌弹药爆炸所致

而俄罗斯国防部在Telegram发文回应，指有报道称这场攻击为俄方所为，这并不属实，且推断爆炸是乌克兰的弹药所致，因为在爆炸发生前数秒的影片显示，现场出现来源不明的浓烟，极有可能是Persona购物中心内贮藏的乌克兰军用弹药发生爆炸。

俄国国防部也表示，相关报道旨在转移外界关注跨年期间的攻击事件。

俄罗斯与乌克兰在新年期间互控对方袭击平民目标。莫斯科当局较早前指出，俄军占领的乌克兰南部一间酒店遭到致命攻击；基辅当局则指控俄罗斯再度锁定乌克兰电力供应发动大规模攻击。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
23小时前
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
1小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
5小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
5小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
8小时前
01:00
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
4小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
3小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
01:06
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
5小时前