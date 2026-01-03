俄乌战争 | 乌指俄导弹袭哈尔科夫酿2死25伤 莫斯科否认攻击

乌克兰官员指控俄军周五（2日）发射数枚导弹，摧毁乌克兰东北部哈尔科夫州一栋公寓，至少造成2人死亡、25人受伤。对此，俄罗斯否认发动攻击，并推测是乌军储备弹药引发爆炸。

网上流传的照片与影片显示，遭导弹击中区域窜出浓烟，周围散落著大块的建筑材料，救援人员穿梭在瓦砾堆中救援。

相关新闻：

俄乌战争︱乌克兰无人机除夕夜袭赫尔松咖啡馆 酿至少24死逾50伤

哈尔科夫公寓楼房遭击中后起火。路透社

哈尔科夫公寓楼房遭摧毁。路透社

现场变成废墟。法新社

瓦砾堆发现母子遗体

哈尔科夫州长西涅古博夫在通讯软件Telegram表示，初步资讯显示，一对母子的遗体在瓦砾堆中被寻获。

西涅古博夫告诉乌克兰电视台，有2枚导弹来袭，几乎摧毁一栋5层楼住宅，救援人员正在现场清除瓦砾，并搜索生还者。

他表示，25名伤者之中有16人送院治疗，其中一名女性伤势严重。他说，这栋房屋爆炸时，许多顾客可能聚集在这栋住宅一楼的商店与咖啡厅。

俄指乌弹药爆炸所致

而俄罗斯国防部在Telegram发文回应，指有报道称这场攻击为俄方所为，这并不属实，且推断爆炸是乌克兰的弹药所致，因为在爆炸发生前数秒的影片显示，现场出现来源不明的浓烟，极有可能是Persona购物中心内贮藏的乌克兰军用弹药发生爆炸。

俄国国防部也表示，相关报道旨在转移外界关注跨年期间的攻击事件。

俄罗斯与乌克兰在新年期间互控对方袭击平民目标。莫斯科当局较早前指出，俄军占领的乌克兰南部一间酒店遭到致命攻击；基辅当局则指控俄罗斯再度锁定乌克兰电力供应发动大规模攻击。