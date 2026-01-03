涉嫌湮灭证据 尹锡悦第3次遭批捕 羁押期限再延长6个月

南韩前总统尹锡悦周五（2日）以涉嫌向平壤投放无人机为由被法院批捕，延长他因2024年试图实施戒严而被控相关罪名的羁押时间6个月。尹锡悦已被羁押数月，目前正面临多项刑事审讯。

去年1月，尹锡悦因拒捕数周，并动用总统保安人员阻挠执法，最终被拘留，成为南韩首位在任内遭羁押的总统。

尹锡悦羁押期限再延长6个月。路透社

首位在任内遭羁押总统

据负责调查内乱叛国案的独立检察组（独检组）和法院消息，首尔中央地方法院刑事案件第36合议庭周五对尹锡悦签发了逮捕令，令尹锡悦迄今以不同嫌疑共3次被捕。

首尔中央地方法院官员说：「考量他可能湮灭证据，因此发出逮捕令。」

尹锡悦去年1月26日以涉嫌带头发动内乱为由被检方逮捕起诉，但于3月8日获释。他同年7月以涉嫌滥用职权罪、动用特殊手段妨碍执行公务罪等为由被独检组逮捕，后于同月19日被起诉。

涉下令向平壤投放无人机

在此情况下，独检组于去年11月10日以违反一般利敌罪为由，向法院提请批捕尹锡悦和前防长金龙显等。独检组指控，尹锡悦2024年10月下令向平壤投放无人机，故意营造两韩军事紧张氛围，并企图将其当作发布戒严令的借口。为此，法院当天以存在毁灭证据的可能性为由批捕尹锡悦。金龙显等相关人员于去年12月24日被批捕。

尹锡悦原定于本月18日获释，但由于法院周五对其签发逮捕令，其羁押期限再延长6个月。