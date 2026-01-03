日本民众抢购新年福袋 清晨4点摸黑排队 食品、服饰类抢手

日本各大百货公司元旦日休馆，周五（2日）甫开门营业，便涌进大量人潮抢购福袋。去年因为物价飙涨，很多人因为舍不得买食品、服饰用品，都趁著这一天大买特买。当天凌晨4时20分左右，就有民众在横滨市一间百货外面排队，到开门时间已大排长龙。

日本多间百货业者为了让员工在元旦休息，选择不在元旦营业的趋势扩大。包含崇光．西武百货在内，三越伊势丹控股公司也决定在周五开始新一年的营业；而高岛屋、大丸松坂屋百货、东武百货店等业者，则选择周六（3日）始开始营业。

食品类福袋大受欢迎。WASO

日本各大百货公司元旦日休馆，周五开门日迎来大批人潮。路透社

2026日圆福袋有男装外套

百货公司福袋向来以物美价廉闻名，日本每逢新年总吸引大批民众排队抢购，成为年度固定盛事。不少人甚至半夜摸黑守在门口，只为了能第一时间入手超值服饰与限定商品。位于横滨市的崇光横滨店清晨4时20左右，便有人抢先在店门口排队，到上午9时开门前，店门口已经聚集大批消费者。

这间崇光横滨店各楼层贩卖福袋的场地，在开店后马上出现许多抢购民众，场面相当热闹。店家准备了约3万袋福袋，其中包含每袋要价2026日圆（约100港元）且装有男装外套的福袋。

物价高涨 为省钱抢购

一名50多岁男性上班族也加入抢购热潮，购买装有袜子与内衣等商品的福袋。他表示，「因为现在物价高涨，希望多多少少能省点钱，所以前来购买」。

而随著日本正式进入马年，各地也出现了与马相关的商机和庆祝活动，包括马蹄造型的小饼干、马造型的企鹅围巾展示、马沙雕展览，以及利用「马」与「好吃」同音的松阪牛促销活动。