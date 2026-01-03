Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本东京都横滨下初雪 浅草寺雪花飞舞 绝美画面曝光

更新时间：10:34 2026-01-03 HKT
发布时间：10:34 2026-01-03 HKT

日本东京都市区与神奈川县横滨市等地周五（2日）观测到今冬初雪。东京都知名景点浅草寺，晚上7时过后能看到雪花在空中飘散。东京迪士尼下雪美景亦被捕捉，但受到下雪影响，往来东京羽田机场与鸟取机场等地的航班取消。

东京初雪较去年迟14天

东京本季观测到的初雪比往年平均早一天，但比上一个冬天迟14天。东京市区周五晚开始下雪，到晚上9时已测得1厘米降雪量。东京都千代田区的JR东京车站前，也能看到一些行人撑伞挡雪。

横滨市下雪美景。X@YokohamaViews
横滨市下雪美景。X@YokohamaViews
浅草寺下雪，游人撑伞。美联社
浅草寺下雪，游人撑伞。美联社
浅草寺雪花飞舞，少女感兴奋。美联社
浅草寺雪花飞舞，少女感兴奋。美联社
秋叶原亦下雪。法新社
秋叶原亦下雪。法新社

气象厅表示，日本附近除了出现冬季型态气压分布，零下36度的强烈寒流也流进本州附近上空约5500米处。这也导致日本靠日本海一侧为主的地区下大雪。

预测周末各地持续降雪

而截至2日晚间6时观测的24小时降雪量，分别为新潟县系鱼川市64厘米、福井县南越前町41厘米、鸟取县大山町38厘米。

气象厅预测各地周六会持续下雪，截至晚上6时的24小时预期降雪量，分别为北陆地区70厘米、近畿地区60厘米、关东甲信地区50厘米等。

而气象厅也呼吁民众留意雪崩、因路面结冰引发的交通事故，以及电线与树木等积雪所造成的雪害。

