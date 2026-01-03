墨西哥地震 | 6.5级强震酿2死12伤 总统记者会被迫中断

墨西哥南部格雷罗州周五（2日）发生6.5级地震，震源深度35公里，首都墨西哥城感受到强烈摇晃。地震造成至少2人死亡，12人受伤。地震来袭时，墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）的每日例行记者会被迫中断，让在场人士避难。

美国地质调查局称，地震发生在上午8时前不久，震央位于阿卡普尔科附近、格雷罗州圣马科斯镇西南方14公里处。阿卡普尔科是一个重要的港口和海滨度假胜地。远至北部约400公里外的墨西哥城感到强烈震动，警报响起后，人们纷纷涌上街头避难，导致原本的假日周末被打乱。

墨西哥城贝尼托·华雷斯区政府发公告说，当地一名60岁男子在地震疏散期间，在二楼公寓不慎摔落，当场死亡。墨西哥城市长布鲁加达在社交媒体发文说，已收到12人受伤的报告，部分电线杆和树木倒塌。

游客赤裸上身逃离酒店

格雷罗州州长萨尔加多表示，一名50多岁的妇女因房屋倒塌丧生。在阿卡普尔科，来自墨西哥中部莫雷洛斯州的游客里卡多在警报响起后赤裸上身逃离了酒店。

地震发生时，总统辛鲍姆被迫中断正在举行的新年首场例行记者会，走下讲台安抚所有人，自己也到一旁避难，几分钟后活动恢复。

圣马科斯50栋房屋被摧毁

除了墨西哥城多栋大楼明显摇晃外，圣马科斯遭受严重破坏，市长卡斯蒂略表示，约有50栋房屋被摧毁，所有房屋都出现了裂缝，大量巨石滚落至路中央，部分大楼楼梯间磁砖剥落，超市酒瓶摔落破裂，现场一片狼藉。

墨西哥民航局表示，墨西哥城和阿卡普尔科国际机场遭受轻微损坏，但并未影响航班升降。

为了提醒市民强震并敦促他们前往安全地带，墨西哥城研发了包括智能手机应用程式在内的早期预警系统。此外，墨西哥城还在路灯杆上安装了扬声器来广播警报。