Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

墨西哥地震 | 6.5级强震酿2死12伤 总统记者会被迫中断

即时国际
更新时间：09:11 2026-01-03 HKT
发布时间：09:11 2026-01-03 HKT

墨西哥南部格雷罗州周五（2日）发生6.5级地震，震源深度35公里，首都墨西哥城感受到强烈摇晃。地震造成至少2人死亡，12人受伤。地震来袭时，墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）的每日例行记者会被迫中断，让在场人士避难。

美国地质调查局称，地震发生在上午8时前不久，震央位于阿卡普尔科附近、格雷罗州圣马科斯镇西南方14公里处。阿卡普尔科是一个重要的港口和海滨度假胜地。远至北部约400公里外的墨西哥城感到强烈震动，警报响起后，人们纷纷涌上街头避难，导致原本的假日周末被打乱。

墨西哥城贝尼托·华雷斯区政府发公告说，当地一名60岁男子在地震疏散期间，在二楼公寓不慎摔落，当场死亡。墨西哥城市长布鲁加达在社交媒体发文说，已收到12人受伤的报告，部分电线杆和树木倒塌。

游客赤裸上身逃离酒店

格雷罗州州长萨尔加多表示，一名50多岁的妇女因房屋倒塌丧生。在阿卡普尔科，来自墨西哥中部莫雷洛斯州的游客里卡多在警报响起后赤裸上身逃离了酒店。

地震发生时，总统辛鲍姆被迫中断正在举行的新年首场例行记者会，走下讲台安抚所有人，自己也到一旁避难，几分钟后活动恢复。

圣马科斯50栋房屋被摧毁

除了墨西哥城多栋大楼明显摇晃外，圣马科斯遭受严重破坏，市长卡斯蒂略表示，约有50栋房屋被摧毁，所有房屋都出现了裂缝，大量巨石滚落至路中央，部分大楼楼梯间磁砖剥落，超市酒瓶摔落破裂，现场一片狼藉。

墨西哥民航局表示，墨西哥城和阿卡普尔科国际机场遭受轻微损坏，但并未影响航班升降。

为了提醒市民强震并敦促他们前往安全地带，墨西哥城研发了包括智能手机应用程式在内的早期预警系统。此外，墨西哥城还在路灯杆上安装了扬声器来广播警报。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
19小时前
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 女顾客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
7小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
4小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
47分钟前
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
12小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
19小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
16小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
16小时前
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
12小时前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
20小时前