瑞士酒吧大火增至47死115伤 16岁意国高球天才新星罹难

瑞士著名滑雪胜地克兰蒙丹纳（Crans-Montana）发生的跨年惊天大火，伤亡人数进一步扩大。当局证实，事件至今已造成至少47人死亡、115人受伤，多名伤者仍处于危殆状态。在悲剧中，首位被确认身分的罹难者，为年仅16岁的意大利高尔夫球坛天才少年加莱皮尼（Emanuele Galeppini），其死讯震惊国际球坛。

天才球手魂断异乡 意国外长赶赴现场

年仅16岁的加莱皮尼被誉为意大利高球界的明日之星，世界业余排名表现卓越，去年更勇夺「欧米茄杜拜溪业余公开赛」冠军。据报他平日定居杜拜，趁跨年假期与家人赴瑞度假，事发当晚与两名友人到「星座酒吧」（Le Constellation）庆祝，未料竟踏入死亡陷阱。意大利高球协会发声明哀悼，痛失英才令球坛深感沉痛。

意大利外长塔亚尼表示，目前仍有16名意大利公民失联，预料数字会持续上升，另有逾10人受伤。塔亚尼将亲赴当地视察，并成立特别工作组与瑞方对接。

「喷泉蜡烛」引燃天花泡棉 酿爆炸性燃烧

瓦莱邦检察总长皮卢透露，初步调查相信火警与店内的庆祝仪式有关。目击者和调查人员认为，火灾大约发生在凌晨1点30分，当时一名女服务员在香槟服务期间被同事扛在肩上，手中的仙女棒引燃了天花板上的易燃隔音泡沫和木板。火势迅速蔓延，引发「闪燃」，导致整个封闭的地下室酒吧几乎瞬间被大火吞噬。

由于酒吧位于地下室，群众在狭窄的楼梯与出口疯狂推挤，更有受困者冒险打破窗户逃生，现场遍地血迹。

伤亡者大多为年轻人

目前受伤人数达115人，部分重伤患已转送至德、法等国的专业烧烫伤治疗中心。法国总统马克龙表示已接收部分伤者，并随时准备提供援助。中国驻瑞士大使馆则指，暂未收到中国公民伤亡消息。

由于大火现场温度极高，部分遗体受损严重，当局形容辨识身分是极其艰巨且心痛的任务，预料需时数周才能完成。当局正调查是否涉及刑事疏忽，特别是店内装修材料是否符合防火标准。