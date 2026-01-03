美国恐袭阴谋 | 涉宣誓效忠伊斯兰国 18岁青年策划跨年夜恐袭被捕

美国联邦调查局（FBI）宣布粉碎一宗跨年夜恐怖袭击图谋，逮捕一名18岁青年，指他宣誓效忠极端组织伊斯兰国（IS），涉嫌计划在跨年夜袭击北卡罗来纳州夏洛特市附近社区一家杂货店和一家Burger King快餐店。

联邦调查局和地方检察官在新闻发布会上说，嫌犯斯特迪文特（Christian Sturdivant）已在跨年夜当天被捕，当局在他的住所和手机发现一份详细描述使用刀和锤子实施袭击计划的「宣言」。当局指斯特迪文特已宣誓效忠IS，被控试图向外国恐怖组织提供物质支持。根据法庭文件，如果罪名成立，斯特迪文特将面临最高20年的监禁。

联邦检察官弗格森（右）讲述案情。美联社

嫌犯谋袭北卡州一家Burger King快餐店。维基网站

国联邦调查局（FBI）宣布粉碎一宗跨年夜恐怖袭击图谋。路透社

美国当局侦破恐袭阴谋。美联社

向FBI卧底披露袭击计划

据联邦调查局提交的法律文件，斯特迪文特与一个发布支持IS内容的社交媒体账号有联系，相关调查于去年12月启动。斯特迪文特向卧底探员披露袭击计划，联邦调查局持续数日对他进行监控。

根据这份法律文件，联邦调查局早在2022年就发现斯特迪文特与一名身在欧洲的IS成员联系，此后一直对他保持监察。

北卡罗来纳州法官下令将落网的斯特迪文特持续羁押，直到1月7日进行进一步聆讯。

案情透露，卧底FBI探员让斯特迪文特误以为他们是IS成员。

联邦检察官弗格森（Russ Ferguson）在记者会上表示：「他向那名卧底探员宣誓效忠ISIS，并透露自己很快就要发动圣战计划。」

谋袭Burger King

检方指出，斯特迪文特向第2名卧底探员透露，他计划在跨年夜于明特希尔（Mint Hill）的杂货店与Burger King快餐店发动攻击。

根据袭击计划，他将袭击赶到现场的警员，并「希望死在警察手中」。

资料显示，斯特迪文特曾在明特希尔的一家Burger King餐厅工作。

