Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

直播「证明移民区安全」变打脸 德女网红科隆跨年遭连环袭击 网民：真相很痛苦

即时国际
更新时间：05:38 2026-01-03 HKT
发布时间：05:38 2026-01-03 HKT

移民问题近年成为欧美民众关心议题，德国科隆（Cologne）一名著名女直播主Kunshikitty，为了证明女性走在移民社群中依然安全，特意在除夕深夜走入科隆街头进行直播。岂料直播期间她多次遭到暴力袭击，不仅被硬物击中头部，更疑似遭烟火射击。事件引发网民热议，有人同情其遭遇，亦有网民直言她是「自取其辱」，庆幸真相被揭露。

10年前跨年夜  科隆曾爆大规模集体性侵案震惊全球

事发于除夕深夜至元旦凌晨，Kunshikitty在Twitch平台进行直播，初衷是希望打破外界对移民社区治安恶劣的印象，展示女性可以独自在该区享受夜生活。然而，随著直播推进，现场气氛急转直下。当她走在人群中时，突然被不明杂物击中头部，她随即在镜头前惊呼：「噢，我被东西打中了，击中了我的头。」她更无奈地表示，如果自己身边有一名两米高的保镳，那些人绝对不敢乱来。

然而袭击并未停止，当她向前丝续行时，突然再有人向她投掷疑似烟火的物体。据德国《图片报》（BILD）报导，Kunshikitty在事件中受了轻伤，她事后表示会报警追究。科隆警方亦证实，已就这宗袭击案立案调查。

事件在网络发酵后，舆论呈现两极化。部分网民表示同情，认为欧洲公共安全问题已到刻不容缓的地步。不过，更有大量网民对其「幸灾乐祸」，留言称：「虽然不喜欢看到有人受伤，但很高兴看到她被迫揭露真相」、「安全不是靠口号，这场直播变成了犯罪现场纪录」、「这就是她想要的『证明』」。

事实上，科隆的跨年治安一直备受关注。10年前（2016年）的跨年夜，科隆曾发生震惊全球的大规模集体性侵案。当夜在科隆有约1,000名北非裔及阿拉伯裔男子聚集在中央火车站外的广场，分组包围性侵犯和抢劫多名在该地庆祝新年的女性，另有数十名男子被抢劫和殴打。事后警方在科隆收到超过800宗报案，其中超过500宗涉及性侵犯，至少有3名女子遭到强奸。

为防悲剧重演，德国各大城市在今年跨年均加派警力。然而，针对执法人员的袭击依然猖獗。单在今年跨年，德国已有21名警员被烟火或暴徒袭击受伤。截至元旦凌晨，仅柏林一地已有超过400人被捕，反映当地公共安全形势依然严峻。

位于莱茵河畔的科隆是德国第四大城市，是一座古老而繁华的现代化商业都市，拥有专门的富人区，但移民比例同样高。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
16小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
13小时前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
9小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
13小时前
连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得
连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得
饮食
2026-01-01 13:55 HKT
Threads@keiyiiii
上水牛杂店付款纠纷变持刀对峙 女顾客狂砍警盾被捕送院
突发
4小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
16小时前
六旬投资公司老板失踪 最后现身薄扶林水塘 救援人员通宵搜索
突发
5小时前
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
9小时前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
17小时前