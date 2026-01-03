直播「证明移民区安全」变打脸 德女网红科隆跨年遭连环袭击 网民：真相很痛苦

移民问题近年成为欧美民众关心议题，德国科隆（Cologne）一名著名女直播主Kunshikitty，为了证明女性走在移民社群中依然安全，特意在除夕深夜走入科隆街头进行直播。岂料直播期间她多次遭到暴力袭击，不仅被硬物击中头部，更疑似遭烟火射击。事件引发网民热议，有人同情其遭遇，亦有网民直言她是「自取其辱」，庆幸真相被揭露。

10年前跨年夜 科隆曾爆大规模集体性侵案震惊全球

事发于除夕深夜至元旦凌晨，Kunshikitty在Twitch平台进行直播，初衷是希望打破外界对移民社区治安恶劣的印象，展示女性可以独自在该区享受夜生活。然而，随著直播推进，现场气氛急转直下。当她走在人群中时，突然被不明杂物击中头部，她随即在镜头前惊呼：「噢，我被东西打中了，击中了我的头。」她更无奈地表示，如果自己身边有一名两米高的保镳，那些人绝对不敢乱来。

然而袭击并未停止，当她向前丝续行时，突然再有人向她投掷疑似烟火的物体。据德国《图片报》（BILD）报导，Kunshikitty在事件中受了轻伤，她事后表示会报警追究。科隆警方亦证实，已就这宗袭击案立案调查。

事件在网络发酵后，舆论呈现两极化。部分网民表示同情，认为欧洲公共安全问题已到刻不容缓的地步。不过，更有大量网民对其「幸灾乐祸」，留言称：「虽然不喜欢看到有人受伤，但很高兴看到她被迫揭露真相」、「安全不是靠口号，这场直播变成了犯罪现场纪录」、「这就是她想要的『证明』」。

事实上，科隆的跨年治安一直备受关注。10年前（2016年）的跨年夜，科隆曾发生震惊全球的大规模集体性侵案。当夜在科隆有约1,000名北非裔及阿拉伯裔男子聚集在中央火车站外的广场，分组包围性侵犯和抢劫多名在该地庆祝新年的女性，另有数十名男子被抢劫和殴打。事后警方在科隆收到超过800宗报案，其中超过500宗涉及性侵犯，至少有3名女子遭到强奸。

为防悲剧重演，德国各大城市在今年跨年均加派警力。然而，针对执法人员的袭击依然猖獗。单在今年跨年，德国已有21名警员被烟火或暴徒袭击受伤。截至元旦凌晨，仅柏林一地已有超过400人被捕，反映当地公共安全形势依然严峻。

位于莱茵河畔的科隆是德国第四大城市，是一座古老而繁华的现代化商业都市，拥有专门的富人区，但移民比例同样高。