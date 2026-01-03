Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首尔的士失控撞人群酿1死10伤 包括4名外籍人士

即时国际
更新时间：05:11 2026-01-03 HKT
南韩首尔发生严重交通意外。昨日（2日）傍晚，一辆计程车在钟路区钟阁站附近路口先后追撞两辆私家车，随后失控冲向行人路，像「打保龄球」般撞倒大批正等候横过马路的行人。事故造成1名韩籍女子伤重不治，另有约10人受伤，其中包括4名外籍人士。

的士「打保龄球」式撞向等候过路行人

事发于当地时间傍晚6时05分左右，正值下班繁忙时间。涉事计程车行经钟路一带时，先由后方高速追撞一辆正在等候红绿灯的私家车，随后撞向交通灯柱。受巨大撞击力影响，计程车像「打波子机」般，再反弹与另一辆私家车发生二次碰撞，最终全速冲向斑马线前的人群。

事故中，一名40多岁的南韩籍女子首当其冲，当场失去知觉。医护人员赶抵现场为其施行心肺复苏术并送院抢救，惜最终证实不治。此外，现场共有9至10人受伤，伤者包括多名行人及车内乘客，当中4人为外国籍，分别来自印度及印尼。部分伤者盆骨及膝部受重创，需留院治疗，其余伤势较轻者经现场治理后拒绝送院。

现场消息指，涉事计程车在连环撞击后一度起火焚烧，幸由到场消防员及时扑灭。警方证实肇事司机为一名70多岁男性，初步酒精测试显示其并未饮酒。受事故影响，钟路一带交通一度严重瘫痪，警方与消防动员50多人到场救援。当局目前正调阅现场监控片段，调查事故是否涉及操作失误或车辆机件问题。

 

