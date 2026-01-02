Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨年活动也有假！ 英国伯明翰数百人受骗「看烟花」扑空

即时国际
更新时间：21:15 2026-01-02 HKT
发布时间：21:15 2026-01-02 HKT

英国数百人在12月31日晚涌入伯明翰（Birmingham）市中心，期待看着烟花开心迎接2026年，岂料现场「一片寂静」，根本没有任何烟花表演。这已是连续第2年发生「假跨年活动」的乌龙事件，警方担心此类假消息会构成城市安全问题。

伯明翰数百人受骗「倒数看烟花」扑空。 TikTok@moinn.48
伯明翰数百人受骗「倒数看烟花」扑空。 [email protected]

英国《卫报》报导，网传「假活动广告」宣称伯明翰百年广场（Centenary Square）将举办跨年活动，除了「令人目眩神迷的烟花秀」，还有美妙音乐伴奏，邀请大众参与这场「充满活力的盛宴」。

西密德兰（West Midlands）警方12月30日已发布声明，澄清说「跨年夜，伯明翰市中心没有官方烟花表演或市政府举办的活动。不幸的是，这些假消息经常导致混乱与失望。」

伯明翰数百人受骗「倒数看烟花」扑空。 TikTok@s.078786
伯明翰数百人受骗「倒数看烟花」扑空。 [email protected]

尽管如此，仍有不少人受骗上当。社交媒体流传影片显示，大批民众聚集在百年广场的摩天轮前方，「排队看烟花，结果天空一片寂静。」

据指去情也曾发生同类事件，数千人因网络假消息宣传的烟花、表演和美食摊贩涌入伯明翰市中心，到场才知道被骗。除了伯明翰，也有人因AI生成的假照片，以为白金汉宫举办圣诞市集，到场才发现是一场空。

疑似AI生成的虚假活动资料。
疑似AI生成的虚假活动资料。

西密德兰警方指出，此类假消息可能造成「城市真正的安全问题」。「当大批民众为了不存在的活动聚集时，会对大众运输、紧急服务造成压力，并导致市中心出现交通堵塞。」

