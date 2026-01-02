油轮追逐战｜美追截赴委内瑞拉油轮近2周船身突画「俄国旗」俄要美停手

美国海岸防卫队紧盯受制裁油轮「贝拉1号」（Bella 1）近2周，油轮船身上突然出现了一面俄罗斯国旗的图像。路透社报道指出，俄罗斯出面要求美方停止追踪。

「贝拉1号」原本正在前往委内瑞拉，美国财政部称这艘船与伊朗有关。12月21日，美军在加勒比海域试图拦截「贝拉1号」时，这艘超大型原油运输船掉头拒绝美方登船检查，并一路冲出委内瑞拉海域，向着大西洋公海疾驰。美国海岸防卫队的舰艇一直紧盯，双方始终保持在800米左右的距离。

美媒指出，特种部队原本已做好强行登船的万全准备，但一直在等待白宫最终授权。然而，船身上突然出现一面粗糙绘制的俄罗斯国旗后，整个局势变得复杂化。

根据《联合国海洋法公约》（UN Convention on the Law of the Sea），海岸警卫队有权扣押无国籍或涉嫌欺诈的船只。在追踪行动开始时，海岸防卫队发现船上挂假旗，因此特朗普政府认为它「无国籍」，可以依据法院命令进行查封。

这艘油轮后来试图宣称受到俄罗斯保护，近日以新名称「马里纳拉号」（Marinera）出现在俄罗斯官方船舶登记册上，母港为黑海沿岸的索契（Sochi）。据报俄方已透过正式外交途径，要求美方停止拦截。

「贝拉1号」由一间土耳其公司持有，因代表真主党（Hezbollah）、也门胡塞武装（Yemeni Houthis）、伊朗伊斯兰革命卫队（Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps）等恐怖组织运输伊朗石油而受到美国制裁。该油轮被认为是用于运输来自俄罗斯、伊朗和委内瑞拉受制裁石油的所谓「影子船队」的一部分。

美国海岸防卫队早前已接连扣押2艘与委内瑞拉有关的油轮。