丹麦首相新年讲话 不点名批美国企图强占格陵兰

丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）发表新年讲话时，不点名批评美国，称丹麦「最亲密的盟友」，「施压企图接管另一个民族」。她称丹麦不寻求任何冲突，但无论发生什么事，都将坚守是非原则。

美国总统特朗普自今年一月重返白宫后就扬言要「夺取格陵兰」，上周才刚任命路易斯安那州州长兰德里担当「美国格陵兰岛特使」，再次表示美国「必须得到格陵兰」。此举引发欧盟、挪威、丹麦和格陵兰方面的批评。

弗雷泽里克森在讲话中谈及民生、经济等议题，并提到格陵兰岛面临的压力。她说，过去一年，丹麦一直面对「最亲密盟友」的「威胁、施压以及居高临下的言辞」，指出对想「接管另一个国家、另一个民族」，「仿佛那是可以买来并占有的东西」。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛，属于丹麦殖民地，国防和外交事务由丹麦政府掌管，但享有高度自治权。美国目前在格陵兰岛有一个军事基地。