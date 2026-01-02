Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明访华行程公布 下周一晤习近平共商民生与和平

更新时间：16:56 2026-01-02 HKT
发布时间：16:56 2026-01-02 HKT

南韩总统李在明将于1月4日至7日对中国进行国是访问。据韩联社报道，李在明将于5日与中国国家主席习近平举行会谈，共商民生与和平问题。

韩联社2日报道，南韩国家安保室室长魏圣洛2日在记者会上介绍李在明访中行程安排。李在明将于4日至7日对中国进行国是访问，并于5日与习近平举行会谈，两人将就韩半岛和平与无核化事宜进行探讨。

南韩总统李在明将在明年1月4日起访华四天。图为习近平于2025年11月与李在明举行会谈。
魏圣洛又表示，此访行程中，中韩预计将讨论在供应链投资、数位经济、环境与气候变化、人文交流、旅游及打击跨国犯罪等领域的务实合作。

除了韩中首脑会谈外，李在明将于5日出席韩中商务论坛，6日分别与中国国务院总理李强、中国全国人大常委会委员长赵乐际会面。

此前消息，本次李在明访华团队阵容豪华，由三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟等200多名韩国企业家将组成经济代表团，将随同李在明访华。

