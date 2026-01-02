Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PFAS｜研究指90% 纸饮管含「永久化学物」 佛州拟推法案限制

即时国际
更新时间：16:50 2026-01-02 HKT
发布时间：16:50 2026-01-02 HKT

纸吸管看似环保，然而比利时安特卫普大学2023年在《食品添加物与污染物》（Food Additives and Contaminants）期刊发表的一项研究指出，受测的纸吸管当中有90%含「永久化学物」PFAS（多氟烷基物质）。美国佛罗里达州近日提出一项法案，针对政府制定纸吸管与搅拌棒规则提出限制。

据《纽约邮报》报道，参众两院分别于去年12月18日及26日提出法案，指出许多企业和社区使用纸质饮管和搅拌棒的理由是「更有利于公众健康和环境」，日后任何有关吸管的管制措施，都必须建立在「以科学为依据的政府政策」之上。若地方政府选择管制吸管，相关规定将要求产品必须符合可再生、通过家庭与工业堆肥认证，并具备海洋可分解性。

如果法案通过，将于通过当日立即生效，同时要求地方政府在2027年1月1日前更新现有的吸管相关法规。不过，相关规家不适用于医院、医疗中心或养老院，也不适用于包装饮料。

美国总统特朗普去年2月已签署行政命令，终止拜登政府在联邦政府范围内推广纸吸管的政策。他在7月时说过「已经受够吸管在嘴里融化了，真的不好用，我们解决了很多常识性的问题，而其实并不容易。有些人是真的深信不疑」。

