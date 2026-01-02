Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球淘金客涌入澳洲「金三角」寻梦 逾$1.5万探测器卖断市

更新时间：15:52 2026-01-02 HKT
发布时间：15:52 2026-01-02 HKT

随著国际金价连续攀升，近日更飙升至每盎司4,500 美元（约3,5000港元）的纪录，全球早已掀起真正的「淘金热」。据路透社报道，澳洲维多利亚州的「金三角」地区（Golden Triangle）再度掀起淘金热潮，吸引众多业余淘金爱好者携带金属探测器，希望挖出能改变人生的金块。  

63岁退休零售员普兰姆里奇（Vicki Plumridge）日前在一处被苔藓覆盖的旧建筑遗址附近用探测器发现一颗约0.2克、价值约40澳元（约210港元）的「金块」。虽然金额不高，但她兴奋不已，「对我来说，它价值一百万美元，」这位63岁的老人说道，她几天前才买下这台售价2,999澳元(约1.5万港元)的探测器，该探测器在推出几周后就在全国售罄。勘探商店老板说道「这是一个很精准的价位，我们今年的销量大幅增长，金价上涨也是引起了大家兴趣的原因。」

发现小金块。路透社
展示手上的小金块。路透社
普兰姆里奇几日前才买下探测器。路透社
金价飙破每盎司4,500美元

今年以来，黄金价格屡创新高，上周五飙升至每盎司4,500美元以上。高盛预计，到2026年底，金价将达到每盎司4,900美元，如果私人投资者在当前地缘政治和财政不确定性的背景下继续分散投资组合，金价可能还会进一步上涨。

「金三角」面积约9,600平方公里，是维多利亚州中部的历史淘金矿区，连接 巴拉瑞特（Ballarat）、本迪戈（Bendigo）及阿拉拉特（Ararat）等城镇，十九世纪便以盛产金块闻名，这些城镇为墨尔本早期的财富奠定了基础，并帮助澳洲成为世界三大黄金生产国之一。该区曾出土全球最大金块「Welcome Stranger」（重72公斤），以及1980年以探测器寻得、重27.2公斤的「Hand of Faith」。2023年亦有业余探金者掘出4.6公斤金块。  

淘金导游密尔斯曾寻获重达 80 盎司及 70 盎司的巨型金块。路透社
今年早些时候密尔斯寻获的一块3.5盎司金块。路透社
一位店员寻获的三个金块。路透社
维州政府资料显示，采金须申领「矿工证」，每张费用28.6澳元，有效期十年。今年首十一个月发出近1.6万张，较去年增加近五成，目前全州累计有效证件超过十万张。

「掘金」变亲子活动

热潮亦带动当地商店及旅游业，不少淘金客来自德国、瑞士及美国。39岁建筑工杜克（Damien Duke）更带同11岁儿子延续家族传统，他说：「以目前金价，确实有可能掘到改变人生的金块。」淘金者们说，致富的梦想可能会驱使人们走出去，但他们之所以留在外面，是因为专注于寻宝、置身大自然以及与他人交流所带来的心理益处。
 

 
 

