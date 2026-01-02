Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本皇室接受民众贺年 悠仁亲王首度参与

即时国际
更新时间：13:48 2026-01-02 HKT
发布时间：13:48 2026-01-02 HKT

日本皇室周五（2日）在皇居接受民众朝贺，除了有日皇德仁与皇后雅子为主的皇室成员出席之外，日本皇位第2顺位继承人悠仁亲王也首度参加这场活动。

日皇夫妇、其长女爱子内亲王、上皇明仁与上皇后美智子，以及德仁胞弟秋筿宫文仁亲王、文仁的妻子纪子、悠仁、佳子，以及常陆宫妃华子等日本皇室成员，当天上午10时过后，在皇居接受民众贺年与欢呼。

日皇德仁与皇后雅子接受民众贺年，挥手致意。美联社
日皇德仁与皇后雅子接受民众贺年，挥手致意。美联社
上皇明仁与上皇后美智子一同出席。美联社
上皇明仁与上皇后美智子一同出席。美联社
日本皇位第2顺位继承人悠仁亲王首度参加这场活动。路透社
日本皇位第2顺位继承人悠仁亲王首度参加这场活动。路透社
爱子公主也有出席。美联社
爱子公主也有出席。美联社

日皇祝愿今年美好

德仁向朝贺的民众提到2025年发生的地震、豪雨、山火、大雪等各地发生的灾害，表示挂念许多人正在过著艰辛的生活，或许会遇到各种困难，但仍衷心祈愿今年能成为大家平稳而美好的一年。

掌管皇室事务的宫内厅表示，日皇夫妇与其他皇室成员预计会站在露台上5次向民众致意，上皇夫妇计划出席上午3场活动。朝贺举行共计5次，上午2次、下午3次。

悠仁去年9月举行成年礼

而秋筿宫夫妇的长子、德仁的姪子悠仁，去年9月经过男性皇族成年礼过后，身著晨礼服，首度与其他家人站在长和殿的露台上接受民众朝贺。

上皇明仁的胞弟常陆宫正仁亲王，因为已经90岁，年事已高，考量身体负担，并未出席今次活动。

皇室元旦日也在皇居举办新年祝贺仪式，日皇夫妇与其他皇室成员也在宫中接受首相等人的贺年。悠仁因为已经成年，也首度参加新年祝贺仪式。

每年的新年祝贺仪式是日皇与皇后，接受皇族成员、首相、众参两院议长及议员，还有驻日的外国大使等新年祝福的仪式。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
15小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
5小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
19小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
20小时前
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
突发
1小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
23小时前
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
影视圈
3小时前
乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　
突发
2小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
4小时前