日本皇室接受民众贺年 悠仁亲王首度参与

日本皇室周五（2日）在皇居接受民众朝贺，除了有日皇德仁与皇后雅子为主的皇室成员出席之外，日本皇位第2顺位继承人悠仁亲王也首度参加这场活动。

日皇夫妇、其长女爱子内亲王、上皇明仁与上皇后美智子，以及德仁胞弟秋筿宫文仁亲王、文仁的妻子纪子、悠仁、佳子，以及常陆宫妃华子等日本皇室成员，当天上午10时过后，在皇居接受民众贺年与欢呼。

日皇德仁与皇后雅子接受民众贺年，挥手致意。美联社

上皇明仁与上皇后美智子一同出席。美联社

日本皇位第2顺位继承人悠仁亲王首度参加这场活动。路透社

爱子公主也有出席。美联社

日皇祝愿今年美好

德仁向朝贺的民众提到2025年发生的地震、豪雨、山火、大雪等各地发生的灾害，表示挂念许多人正在过著艰辛的生活，或许会遇到各种困难，但仍衷心祈愿今年能成为大家平稳而美好的一年。

掌管皇室事务的宫内厅表示，日皇夫妇与其他皇室成员预计会站在露台上5次向民众致意，上皇夫妇计划出席上午3场活动。朝贺举行共计5次，上午2次、下午3次。

悠仁去年9月举行成年礼

而秋筿宫夫妇的长子、德仁的姪子悠仁，去年9月经过男性皇族成年礼过后，身著晨礼服，首度与其他家人站在长和殿的露台上接受民众朝贺。

上皇明仁的胞弟常陆宫正仁亲王，因为已经90岁，年事已高，考量身体负担，并未出席今次活动。

皇室元旦日也在皇居举办新年祝贺仪式，日皇夫妇与其他皇室成员也在宫中接受首相等人的贺年。悠仁因为已经成年，也首度参加新年祝贺仪式。

每年的新年祝贺仪式是日皇与皇后，接受皇族成员、首相、众参两院议长及议员，还有驻日的外国大使等新年祝福的仪式。