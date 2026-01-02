游日注意 | 东海道新干线「私人包厢」复活 相隔23年重新推出

日本JR东海宣布，东海道新干线自今年10月1日起，将重新推出包厢座位服务。这是自2003年100系列车退役后，相隔23年再度推出的新干线包厢服务，包厢将配备专属Wi-Fi、可调节照明与空调系统，打造高品质私人空间。

配备专属Wi-Fi 打造私人空间

JR东海社长丹羽俊介在新年媒体访谈中透露，今次包厢设计将改造车厢连接处的工作空间，每个编组配置单人用及2人用包厢各一间。丹羽俊介表示，为了因应乘客旅行目的日趋多元化的需求，希望能提供确保隐私的优质空间。

东海道新干线将推出私人包厢，打造高品质独立空间。JR东海

新型N700S部分车辆10/1起陆续推出包厢服务。JR东海官网

JR东海相隔23年再度推出新干线包厢服务。路透社

尽管目前尚未敲定具体收费标准，但丹羽俊介坦言，费用会比绿色车厢更高。包厢服务将导入最新N700S车型，但具体导入编组数量仍在评估中。

收费将较绿色车厢高

东海道新干线过去也曾拥有包厢、餐车、自助餐厅等多元设施，但随著2003年双层100系列车退役后，为了大幅增班，座位配置趋于统一化。

JR东海强调，重启包厢服务旨在满足商务及观光旅客的多样需求，透过确保隐私的优质空间，提升整体服务层次。