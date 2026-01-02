超级流感 | H3N2变种病毒横扫全美 累计750万人染疫 逾3100死
美国爆发超级流感危机，根据美国疾病控制与预防中心（CDC）截至12月20日的统计，全美本季估计已累计750万人染疫、8.1万人住院，死亡人数突破3100人。目前疫情仍无放缓迹象，全美多数地区的流感活动已进入「高强度」甚至「极高强度」警戒。
今次疫情的元凶主要为A型流感（H3N2），而基因定序显示，一种名为subclade K的新型变异株正主导全美疫情。该变异株先前在海外引发大规模感染后被冠上「超级流感」之名。
明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任奥斯特霍姆（Michael Osterholm）博士指出，流感季节尚处于初期，病例增长速度之快令人担忧。
奥斯特霍姆承认「这是一个与我们往年所见不同的新型变异株系，确实挑战我们之前的免疫力」。
尽管目前的流感疫苗并未包含此特定变异株，但医学专家强调，既有疫苗中的相关抗原在临床上仍展现出良好的交叉保护力，能有效预防转向重症。
奥斯特霍姆认为，虽然疫苗并非百分之百的「免死金牌」，但它依然是预防重症与降低死亡风险的最强防线，因为病毒正在横扫全美，「现在接种，还来得及救命。」
