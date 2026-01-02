Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

超级流感 | 全美累计750万人染疫逾3100死 H3N2变种成主流

更新时间：12:56 2026-01-02 HKT
发布时间：12:56 2026-01-02 HKT

美国爆发超级流感危机，根据美国疾病控制与预防中心（CDC）截至12月20日的统计，全美本季估计已累计750万人染疫、8.1万人住院，死亡人数突破3100人。目前疫情仍无放缓迹象，全美多数地区的流感活动已进入「高强度」甚至「极高强度」警戒。

在海外引发大规模感染

今次疫情的元凶主要为A型流感（H3N2），而基因定序显示，一种名为subclade K的新型变异株正主导全美疫情。该变异株先前在海外引发大规模感染后被冠上「超级流感」之名。

CDC统计，全美已累计750万人染疫、8.1万人住院。路透社
专家呼吁赶快接种流感疫苗。美联社
全美多数地区的流感活动已进入「高强度」甚至「极高强度」警戒。路透社
明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任奥斯特霍姆（Michael Osterholm）博士指出，流感季节尚处于初期，病例增长速度之快令人担忧。

新型变异株挑战免疫力

奥斯特霍姆承认「这是一个与我们往年所见不同的新型变异株系，确实挑战我们之前的免疫力」。

尽管目前的流感疫苗并未包含此特定变异株，但医学专家强调，既有疫苗中的相关抗原在临床上仍展现出良好的交叉保护力，能有效预防转向重症。

奥斯特霍姆认为，虽然疫苗并非百分之百的「免死金牌」，但它依然是预防重症与降低死亡风险的最强防线，因为病毒正在横扫全美，「现在接种，还来得及救命。」
 

