瑞士刑法新增跟踪骚扰罪 可判监禁或罚款

自1月1日起，瑞士刑法纳入跟踪骚扰（Stalking），列为独立的刑事犯罪。凡持续追踪、骚扰他人的行为，最高可判监3年或以罚款代替监禁。瑞士相关案件有上升的趋势，瑞士联邦政府期盼借此加强对受害人的法律保护。

根据瑞士犯罪防治机构（SKPPSC）于2022年进行的调查，约有2%的瑞士人口表示，过去5年内曾遭受跟踪骚扰。跟踪骚扰并非仅发生于特定族群，而是存在于各社会阶层，影响不同性别组合的男性与女性。施害者多半并非陌生人，约41%的案件施害者为前伴侣。整体而言，男性跟踪女性的案例，明显多于女性跟踪男性。

瑞士国会早前通过将跟踪骚扰纳人刑法。路透社

多涉前伴侣跟踪

SKPPSC指出，跟踪骚扰的动机相当复杂，常见动机包括报复、仇恨，以及对认可与关注的强烈需求。其中不少案件发生在亲密关系破裂之后，例如施害者无法接受伴侣或配偶提出分居或分手，或无法面对欲建立亲密关系的对象明确拒绝。

另有案例显示，部分施害者因自认遭受不公平对待，如被解雇或遭排挤，进而将内心不满转化为持续性的骚扰行为。

极端骚乱长达数十年

也有施害者并非针对特定私人关系，而是因缺乏社会关注，转而跟踪知名人士或经常受到注目的人士，试图借此获得存在感与注意力。

在时间长度方面，跟踪骚扰往往并非短暂事件，而可能持续数月，甚至延续数年。极端情况下，受害者承受的骚扰时间可长达数十年，对心理健康、日常生活及社交关系造成长期影响。随著科技发展，骚扰行为也延伸至网络空间，手法更加多样化。