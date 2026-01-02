Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首次随金正恩参谒锦绣山太阳宫 凸显金主爱接𤥦地位 父女亲密互动成焦点

即时国际
更新时间：11:19 2026-01-02 HKT
发布时间：11:19 2026-01-02 HKT

北韩领袖金正恩女儿金主爱首次公开参谒安放有祖辈领导人遗体的锦绣山太阳宫。南韩传媒分析，在北韩劳动党九大即将召开之际，金主爱随父母参谒锦绣山太阳宫，或是对接班问题释放的重要政治讯号。去年9月，金主爱亦随同金正恩一同前往北京，这是她首次公开出访。此外，金正恩和女儿的亲密互动再次成为焦点。

据朝中社2日报道，在2026年新年到来之际，金正恩前一日前往锦绣山太阳宫参谒，党中央、最高人民会议常任委员会、内阁以及国防省主要干部随同出席。

北韩官媒镜头捕捉到金主爱亲吻父亲的画面。朝鲜中央电视台
金正恩一直牵著女儿之手。法新社
金主爱（中）随父母观看新年表演节目。法新社
金正恩偕女儿出席新年活动，满脸笑容。路透社
站第一排中央位置

虽然报道未提及金主爱陪同参拜的内容，但从报道图片中可见，金正恩与夫人李雪主、金主爱站在第一排，金主爱站在中央位置。

锦绣山太阳宫安放有金日成和金正日遗体，被视为象征朝鲜体制正统性的场所。这是金主爱自2022年起在当地传媒开始亮相以来，首次公开前往此地参谒。

自2012年执政后，金正恩几乎每年元旦都参谒太阳宫，而2018年、2024年和2025年未露面，今年则携女亮相。南韩韩联社推测，此举可能传递出接班问题方面的重要资讯。

金主爱近期时常和父亲一同出现在萤光幕前，外界认为，金正恩可能有意让她当接班人。

亲吻父亲脸庞

而在北韩的跨年盛典上，金正恩和女儿的互动再次成为焦点，年仅13岁的金主爱与父亲亲暱，官媒镜头还捕捉到「父女亲吻」画面，引发热议。

在周三跨年夜，平壤五一体育场举版盛大的新年庆祝活动，从北韩官媒《朝鲜中央电视台》画面可以看到，金主爱穿著和父亲同款皮革大衣亮相，晚会上坐在父母亲的中间，一同欣赏节目演出。

镜头捕捉到父女时而牵手、时而咬耳朵，跨年倒数喊到零时，金主爱还起身一手拖住父亲脸庞亲吻，让金正恩笑得合不拢嘴。相比之下，李雪主出镜次数少许多。

