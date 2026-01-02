游大马注意 | 吉隆坡严惩乱抛垃圾随地吐痰 最高罚近4千兼社会服务令

马来西亚首都吉隆坡市政局宣布，从1月1日起，在公共场所乱丢垃圾或随地吐痰，最高将面临2000令吉（约3840港元）罚款，还须在6个月内完成逾12小时社会服务令。

吉隆坡市政局卫生环境部主任伊斯迈尔表示，为了配合「2026马来西亚旅游年」（Visit Malaysia 2026）活动，当局将加强执法力道，针对观光热点进行定期巡查，执法重点涵盖烟蒂与饮料瓶等小型垃圾丢弃，以及在行人路上吐痰等行为。

吉隆坡为配合「2026马来西亚旅游年」，严厉打击乱抛垃圾及随地吐痰行为。马来西亚旅游局

吉隆坡当局将加强执法力道，针对观光热点进行定期巡查。路透社

2026是马来西亚旅游年。路透社

划定4个无垃圾特区

市政局已划定4个无垃圾特区，包括武吉免登路（Jalan Bukit Bintang）、独立广场（Dataran Merdeka）、敦霹雳街（Jalan Tun Perak）及十五碑（Brickfields）商业区，进一步强化洁净与有秩序城市的形象。

此外，当局将监管全市7450家餐饮业者的衞生状况，确保无食物污染及鼠虫害问题。公厕清洁度也纳入严格监控范围。

伊斯迈尔呼吁民众共同维护城市清洁，因为「人民的态度和行为反映国家形象」，不当行为不仅破坏环境整洁，更损害国家形象，「我们的目标不仅是惩罚，也是教育民众更有纪律，尊重共享的公共空间」。