特朗普健康受关注 自爆日服阿士匹灵剂量高于医生建议

美国总统特朗普接受传媒专访时披露，自己每天服用的阿士匹灵剂量超过医生的建议。这番言论再次引发外界对其健康状况的关注，79岁的特朗普手上曾出现瘀青，他的脚踝也明显肿胀。去年10月有报道指他曾接受过磁力共振（MRI）检查，以及他曾在公开活动中多次闭眼，引发猜测。

特朗普在元旦日刊出的《华尔街日报》专访中表示：「他们说阿士匹灵有助于稀释血液，我不希望流过我心脏的是浓稠的血。我想要清澈的好血流过我的心脏。这样说清楚吗？」

特朗普否认曾在白宫会议上睡著，坚称自己只是在闭目休息。法新社

79岁的特朗普右手曾出现瘀青。法新社

根据白宫的说法，特朗普右手上的瘀青是因为他跟许多人握手所致。法新社

服阿士匹灵防心脏病

根据梅约医院（Mayo Clinic）的说法，每日服用阿士匹灵可能会降低60岁以上族群罹患心脏病或中风的机率，最常用的是81毫克的低剂量阿士匹灵。

然而，特朗普的主诊医生巴巴贝拉（Sean Barbabella）告诉《华尔街日报》，特朗普每天服用325毫克的阿士匹灵来预防心脏病。

澄清接受CT而非MRI检查

根据白宫的说法，特朗普手上的瘀青是因为他跟许多人握手所致，MRI检查则属预防性质。

被问及那次MRI检查时，特朗普和巴巴贝拉告诉《华尔街日报》，其实他接受的是电脑断层扫描（CT）。

巴巴贝拉说，特朗普的医生团队原本考虑安排MRI或电脑断层扫描，最后决定进行CT，「以明确排除任何心血管问题」，而检查结果并未发现异常。

患慢性静脉功能不全

去年夏天，白宫表示，特朗普被诊断出慢性静脉功能不全，这是一种老年人常见的疾病。这种疾病是指腿部静脉无法将血液正常输送回心脏，导致血液淤积在小腿。

特朗普表示他曾短暂尝试穿压力袜来缓解肿胀，但后来因为不喜欢而放弃了。

他又否认自己在白宫会议上睡著过，尽管摄影机拍到他闭著眼睛，但他坚称自己只是在闭目休息或眨眼。

揭睡眠时间很少

他说：「我只是闭上眼睛，这对我来说很放松。有时候他们会拍到我眨眼、眨眼的照片，捕捉到我眨眼的瞬间。」

他说自己晚上睡眠很少，这个习惯在他第一个任期内也曾有过。他说自己每天很早就在白宫官邸开始一天的工作，大约上午10点左右前往椭圆形办公室，一直工作到晚上7点或8点。

自夸基因非常好

他对自己听力问题不予置评，称他只有在「人多说话的时候」才会听不清，并表示自己精力充沛，这要归功于自己的基因非常好。

特朗普是美国史上第2年长的总统，仅次于民主党籍前总统拜登。拜登在健康状况屡遭质疑的情况下，2024年放弃竞选连任，去年卸任时已82岁。