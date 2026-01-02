瑞士酒吧夺命火成该国最严重惨剧之一 华使馆：未收到中国公民伤亡消息

瑞士滑雪胜地克朗-蒙大拿镇（Crans-Montana）于元旦凌晨惊传惨重火灾，当地一家正举行跨年派对的酒吧突然起火爆炸，当时场内挤满过百名庆祝新年的游客。瑞士当局证实，事故至今已造成至少40人死亡、115人受伤。联邦主席帕姆兰（Guy Parmelin）对事件感到极度震惊，形容为瑞士史上「最严重悲剧之一」，全国将下半旗志哀。中国驻瑞士大使馆则表示，暂未收到有中国公民于事件中伤亡的消息。

受害者多为外国游客 法国八人失联

案发于元旦凌晨时分，大批年轻男女聚集于阿尔卑斯山区的酒吧内迎接新年，现场气氛原本高涨。据报火势迅速蔓延并触发爆炸，多人因逃生不及被困火场。瓦莱州警方在首府锡永（Sion）召开记者会，证实死伤者众多，伤者中大部分伤势严重，正于医院抢救。

由于克朗-蒙大拿镇是著名滑雪胜地，受害者中不乏外籍人士。中国驻瑞士大使馆侨领处回应传媒查询时表示，目前尚未接获中国公民伤亡报吿。法国外交部则发表声明，指出不排除死者中包含法国国民，现时仍有8名法国公民失联。法国总统马克龙已致电帕姆兰表示慰问，并主动提供医疗援助，目前已有3名伤者转送到法国境内医院治理。

联邦主席帕姆兰：全国降半旗五天致哀

帕姆兰在灾后形容这次火灾是国家最沉重的悲剧之一，并宣布瑞士联邦议会大厦将降半旗5天，以表达举国之哀。他向提供物资及医疗救援的法国、德国及意大利表示感谢，强调外交部正加紧联系外籍死者家属，并重申必须吸取教训，防止同类惨剧重演。

至于起火原因，瓦莱州检察官指出目前仍在全面调查中，不排除任何可能性，但初步已排除涉及恐怖袭击或人为蓄意攻击，暂时无人被捕。警方及地方官员补充，当务之急是进行法医鉴定以确认死者身份，由于伤亡人数众多，相关移交遗体的工作将需要一段较长时间处理。