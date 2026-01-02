Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税战 | 特朗普推迟家具关税1年 美大降进口意粉反倾销税

更新时间：08:50 2026-01-02 HKT
美国总统特朗普元旦日签署一项新年公告，以贸易谈判仍在进行为由，将提高软垫家具、橱柜和梳妆台的关税推迟一年，而现行的25%关税税率维持有效。这是特朗普最新一次因消费者不满高涨物价，对关税政策缩手。与此同时，意大利当局宣布，美方原计划对意大利粉加征沉重的反倾销关税，如今已决定对数家业者大幅调降税率。

美消费者不满物价高涨

特朗普在去年9月宣布，今年元旦起将上调木制家具的关税，部分软垫木制家具如沙发扶手椅等，关税税率从25%升至30%；厨房橱柜与梳妆台税率从25%提高至50%。

关税战｜墨西哥对美出口增 税率低成逆势赢家

美国今年元旦起将上调木制家具的关税。路透社
特朗普元旦日签署一项新年公告，推迟家具关税1年。美联社
美大降进口意粉反倾销税。路透社
现时所有受影响产品的关税水平将维持在25%。

特朗普去年8月承诺将对家具业征收关税，希望将制造业带回曾经繁荣的北卡罗来纳州皮埃蒙特等地区，近几十年来，该州失去了数万个家具制造工作岗位，并且难以与中国进口产品竞争。

特朗普的关税威胁，去年8月曾导致家具进口商股价暴跌，如Restoration Hardware的母公司RH、以及Wayfair。

已降低一系列产品进口关税

近几个月来，为纾缓民众对生活成本的担忧，特朗普已经降低一系列产品的进口关税。

特朗普发动贸易战以来，已经对多种产品与国家减轻关税力道。他去年11月撤回牛肉、咖啡、香蕉等数十种农产品关税，以应对生活成本忧虑。这些农产品中，有许多难以在美国生产，在缺乏配套措施下，关税导致价格大增。

与此同时，意大利当局宣布，美方决定对数家意大利粉业者大幅调降反倾销税率。

数品牌意粉关税下调

特朗普政府去年9月宣布，计划今年1月1日起对意粉加征逾91%的暂时性关税，这类货品原已面临15%关税。

意大利外交部元旦日发声明说，美国商务部原定3月11日结束倾销调查，如今提前数月决定，对「特定几家意粉品牌」计划加征的关税下调至「远低于」先前宣布的水准。

根据声明，其中意粉品牌La Molisana的新税率为2.3%，Garofalo为14%，其余11家意粉制造商则为9.1%。

美国是意粉制造商重要市场。

