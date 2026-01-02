不屑特朗普执政？佐治古尼入籍法国 特朗普嘲：平庸的人、好消息！

好莱坞重量级影星佐治古尼（George Clooney）与人权律师妻子阿迈尔（Amal Clooney），近日获法国政府授予国籍，正式成为法国公民。这对长期与美国总统特朗普关系紧张的夫妇，此举引来特朗普在社交平台「真相社交」（Truth Social）发长文狠批。特朗普不仅嘲讽佐治古尼是「平庸的演员」，更指他是「史上最差政治预测家」，对其入籍法国表示是「好消息」。

获授国籍全因「杰出贡献」

法国政府于周三证实，授予佐治古尼夫妇法国国籍，是为了表扬两人在文化传播及国际影响力上的「杰出表现」，指两人的加入对法国而言是「绝佳机会」，能带动当地电影业及学术界发展。据悉，这对夫妻早在2021年已在法国定居，佐治古尼曾表示，选择法国是为了让一对双胞胎子女能在远离荷里活狗仔队、更为平静的环境下成长。

好莱坞重量级影星佐治古尼（George Clooney）与人权律师妻子阿迈尔（Amal Clooney），近日获法国政府授予国籍，正式成为法国公民。美联社

特朗普不仅嘲讽佐治古尼是「平庸的演员」，更指他是「史上最差政治预测家」，对其入籍法国表示是「好消息」。法新社

佐治古尼是民主党支持者。拜登社交平台

特朗普狂喷：他根本算不上甚么大明星

对于佐治古尼入籍的消息，一直与其交恶的特朗普显然不放过任何嘲讽机会。他在12月31日的贴文中写道：「好消息！佐治古尼和阿迈尔，两个在政治预测上表现最差的人，正式成为法国公民。可悲的是，法国现在也深陷严重的犯罪问题，这要归咎于当地糟糕的移民政策，就像当年在『眼瞓鬼』拜登领导下一样。」

特朗普更旧事重提，批评佐治古尼在总统辩论后弃拜登投贺锦丽的行为是政治投机，并直言：「佐治古尼在政治方面的关注度，远比他那寥寥数部平庸电影还要多。他根本算不上什么大明星，只是一个平庸的人，总是抱怨政治。」

佐治古尼反击：不在乎「假演员」侮辱

事实上，佐治古尼对特朗普的嘲讽似乎早有心理准备。他早前受访时曾公开嘲讽特朗普是个「假电影演员」，并表示：「我不在乎他怎么说。我的工作不是取悦美国总统，而是在有机会时尽可能地说真话。」他还幽默地透露，自己正努力用APP学习法语，而妻子和孩子法语流利，笑称「他们现在可以在我面前说我坏话，而我却一无所知」。

入籍程序遭质疑「走后门」

虽然法国内政部及外交部对两人的加入表示欢迎，但内部亦有不同声音。内政部副部长韦德雷纳（Marie-Pierre Vedrenne）就质疑两人获得「特殊待遇」得以火速入籍，并揶揄佐治古尼目前只会说「糟糕透顶」的法语，质疑入籍门槛的公平性。这宗横跨影视与政坛的风波，在新年伊始便为大西洋两岸增添了不少火药味。