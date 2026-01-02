东京父母元旦往神社参拜 3岁儿从九楼阳台堕亡 疑因一误判酿悲剧

日本东京新宿区于元旦凌晨发生一宗令人心碎的悲剧。一名年仅三岁的男童，在父母外出进行新年参拜（初诣）期间，疑因从九楼住家阳台坠落，送医抢救后最终不治。这宗悲剧在欢庆新年的氛围下发生，引起当地社会极大震动及对儿童安全的广泛讨论。

目击者揭发 身上多处出血

事发于周三（1日）凌晨约1时30分，一名住户在新宿区一栋13层高的公寓大楼外发现一名幼儿倒卧地上，身上有明显出血及伤痕，大惊下立即报警。警方到场后，确认事主为住在该大楼九楼的3岁男童。虽然救护人员随即将其送院，惟伤势过重，最终宣告不治。

「孩子已睡」成夺命误判

据日本警方初步调查，男童在事发时独自一人留在家中。其父母向警方供称，他们在凌晨时分外出前往神社进行元旦「初诣」参拜。两人表示，出门前已反复确认孩子进入熟睡状态，认为短暂离开并无大碍。岂料返家后发现露台窗户敞开，才惊觉爱儿已发生意外。警方正调查阳台是否放置了可供攀爬的杂物，以及单位是否具备足够的安全防护。

在日本传统中，「初诣」固然重要，但绝非必须在凌晨进行的仪式。事实上，大部分家庭会选择在日间或1月2、3日才前往参拜。

这宗意外再次敲响儿童安全警钟。新年祈求平安固然是美好祝愿，但作为父母，保护孩子生命安全才是最基本的职责。目前警方仍在调查案件，尚未公布会否对该对父母采取法律行动。