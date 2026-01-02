瑞士酒吧夺命火酿47死115人伤 狭梯逃命片曝光 幸存者指烟花蜡烛惹祸

瑞士著名阿尔卑斯山滑雪胜地克兰斯蒙大拿（Crans-Montana）发生当地历来最严重的惨剧之一。一间挤满倒数庆祝人潮的酒吧在元旦凌晨突发大火，火势迅速蔓延并导致天花塌陷，造成约47人遇难、115人受伤，当中大部分伤者伤势严重。当局初步调查怀疑，起火原因与酒吧员工手持带有烟花装置的香槟进入派对区有关，惟确实起因仍待进一步核实。

人间炼狱：楼梯狭窄阻逃生 幸存者碎窗保命

事发于当地时间元旦凌晨两时前，位于克兰斯蒙大拿的热门酒吧「Le Constellation」正举行大型除夕倒数派对。据目击者描述，当时酒吧内气氛炽热，混乱中有人目击一名男侍应将一名女侍应举到肩上，后者手持装有烟花蜡烛（sparkler candles）的瓶子。随后火势疑烧著天花，木制天花瞬间塌陷，释出大量浓烟及发生「闪燃」（flashover）现象。

16岁的巴黎少年克莱维尔（Axel Clavier）忆述现场陷入「完全混乱」，他形容当时感到窒息，最终要用桌子撞碎一块有机玻璃窗才得以逃出生天，惜其一名同行友人不幸丧生，另有数名友人失踪。另一名目击者指，由于通往出口的楼梯及大门极为狭窄，逃生者互相践踏及推挤，惨况如同恐怖片。

其中一段网上流传的短片可见，当酒吧内的顾客惊见起火后，马上恐慌地涌向狭长的楼梯跑下楼。另一段从酒吧外拍摄的短片拍到人们争先恐后从大火中爬过酒吧外栏逃命，出现人叠人的惊悚场面。

瓦莱州警务处长吉斯勒（Frédéric Gisler）在记者会上形容整项工作艰巨，目前首要任务是确认死者身份并通知家属。由于伤者人数众多，当地医院的重症监护室及手术室已全数爆满，州政府呼吁当地居民及游客在未来数天保持警觉及谨慎活动，以免发生其他意外，进一步加重已达极限的医疗资源负担。

瓦莱州检察官皮劳（Beatrice Pilloud）强调，目前无证据显示事件涉及恐怖袭击，亦未有任何嫌疑人被捕，调查工作将集中于酒吧是否违反容纳人数上限。

瑞士总统致哀：团结面对悲剧

事发当日刚上任的瑞士总统帕默林（Guy Parmelin）表示，救援人员在现场面对了「无法形容的暴力与痛苦画面」。他呼吁国民以祈祷及团结之心面对灾难，并对死伤者家属表示深切慰问。

克兰斯蒙大拿不仅是著名的国际滑雪场，亦是高尔夫球大师赛的举办地，原本正准备在2月米兰-科尔蒂纳奥运会前主办世界杯下坡赛。是次惨剧发生后，这片银色大地笼罩在一片哀伤之中。