高市早苗搬入首相公邸 网上发帖：未遇「鬼怪」

日本首相高市早苗于去年12月29日从众议院议员宿舍搬迁到首相公邸。共同社报道，高市早苗昨天于社群媒体X平台发文指出，要在刚入住的公邸过年，还没遇到传说的「鬼怪」。

日本首相公邸建于1929年，原本作为官邸使用，从2005年开始作为公邸。

高市早苗搬入首相公邸后，在社交平台写「未遇鬼怪」的帖文。

历任首相包括小泉纯一郎、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎、鸠山由纪夫、菅直人与野田佳彦，都在任内入住公邸，但安倍第2任期和菅义伟执政期间，近9年都未入住，直到岸田文雄2021年12月搬进公邸。



首相公邸作为官邸时代，1932年发生「五一五事件」，时任首相犬养毅遭闯入的年轻军官刺杀身亡。



1936年发生「二二六事件」，又有年轻军人闯入，企图刺杀时任首相冈田启介，冈田在危难中逃过一劫，但妹夫不幸身亡。

过来人评：空间太大让人难以冷静

前述这些事件也使公邸出现闹鬼传闻，住在里面的人反应过「很冷」、「空间太大，让人难以冷静」，但岸田文雄曾于入住后说「还没有见过」。



在高市早苗之前的上一位首相石破茂也住过公邸，他于入住前曾被问及闹鬼传闻时回应：「我们这一代是看（漫画）『小鬼Q太郎』长大的，所以不怎么害怕。」