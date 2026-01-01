Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗搬入首相公邸 网上发帖：未遇「鬼怪」

即时国际
更新时间：21:16 2026-01-01 HKT
发布时间：21:16 2026-01-01 HKT

日本首相高市早苗于去年12月29日从众议院议员宿舍搬迁到首相公邸。共同社报道，高市早苗昨天于社群媒体X平台发文指出，要在刚入住的公邸过年，还没遇到传说的「鬼怪」。

相关新闻：高市早苗上任2个月 终偕夫搬入「闹鬼」首相公邸

日本首相公邸建于1929年，原本作为官邸使用，从2005年开始作为公邸。

高市早苗搬入首相公邸后，在社交平台写「未遇鬼怪」的帖文。X＠takaichi_sanae
高市早苗搬入首相公邸后，在社交平台写「未遇鬼怪」的帖文。X＠takaichi_sanae

2005年作为公邸

历任首相包括小泉纯一郎、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎、鸠山由纪夫、菅直人与野田佳彦，都在任内入住公邸，但安倍第2任期和菅义伟执政期间，近9年都未入住，直到岸田文雄2021年12月搬进公邸。

首相公邸作为官邸时代，1932年发生「五一五事件」，时任首相犬养毅遭闯入的年轻军官刺杀身亡。

1936年发生「二二六事件」，又有年轻军人闯入，企图刺杀时任首相冈田启介，冈田在危难中逃过一劫，但妹夫不幸身亡。

过来人评：空间太大让人难以冷静

前述这些事件也使公邸出现闹鬼传闻，住在里面的人反应过「很冷」、「空间太大，让人难以冷静」，但岸田文雄曾于入住后说「还没有见过」。

在高市早苗之前的上一位首相石破茂也住过公邸，他于入住前曾被问及闹鬼传闻时回应：「我们这一代是看（漫画）『小鬼Q太郎』长大的，所以不怎么害怕。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
即时国际
2小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
5小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
7小时前
叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025赛果不断更新 汤令山《用背脊唱情歌》夺至尊歌曲大奖
叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025赛果不断更新 汤令山《用背脊唱情歌》夺至尊歌曲大奖
影视圈
15分钟前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
8小时前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
9小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
1小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
6小时前